Flamingo написав:
А кто нибудь летал из Борисполя с инфиней, но авиакомпаниями не входящими в данный список - есть ли в этом случае FastLine? К примеру Катарцы - не самая отсталая АК и далеко не лоукост (какими являются присутсвующие в списке Лауда, Райаны и т.п.). Куда по ним стучать за FastLine? Или этот список полный и правкам-дополнениям не подлежит
Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний.