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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:58

Кто знает, оплата коммуналки сервисами вроде Приватбанк My Payments, Мегабанк ERC, Портмоне и т.п идёт у Визы и у Мастеркарда в зачёт квалификационной суммы (у визы 40+10 дней, у мастера 6000 за 30+5 дней)?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:10

  Flamingo написав:А кто нибудь летал из Борисполя с инфиней, но авиакомпаниями не входящими в данный список - есть ли в этом случае FastLine? К примеру Катарцы - не самая отсталая АК и далеко не лоукост (какими являются присутсвующие в списке Лауда, Райаны и т.п.). Куда по ним стучать за FastLine? Или этот список полный и правкам-дополнениям не подлежит

Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний.
she_ne_investor
 
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