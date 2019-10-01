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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 23 вер, 2019 11:58
Кто знает, оплата коммуналки сервисами вроде Приватбанк My Payments, Мегабанк ERC, Портмоне и т.п идёт у Визы и у Мастеркарда в зачёт квалификационной суммы (у визы 40+10 дней, у мастера 6000 за 30+5 дней)?
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Esq
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:10
Flamingo написав:
А кто нибудь летал из Борисполя с инфиней, но авиакомпаниями не входящими в данный список - есть ли в этом случае FastLine? К примеру Катарцы - не самая отсталая АК и далеко не лоукост (какими являются присутсвующие в списке Лауда, Райаны и т.п.). Куда по ним стучать за FastLine? Или этот список полный и правкам-дополнениям не подлежит
Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний.
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she_ne_investor
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:36
she_ne_investor написав: Flamingo написав:
А кто нибудь летал из Борисполя с инфиней, но авиакомпаниями не входящими в данный список - есть ли в этом случае FastLine? К примеру Катарцы - не самая отсталая АК и далеко не лоукост (какими являются присутсвующие в списке Лауда, Райаны и т.п.). Куда по ним стучать за FastLine? Или этот список полный и правкам-дополнениям не подлежит
Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний.
Спасибо за ответ. Но учитывая, что у Катарцев разрешенного багажа 30 кг - то грех лететь ними и лишь с ручной кладью
- поэтому хотелось бы и тут поиметь "фаст". Но да бог с ним - надеюсь хоть на паспортном у "фаста" в этот раз кто-то да будет - мой рейс не ранний - среди дня. Чтоб как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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Flamingo
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Додано: Вів 01 жов, 2019 23:47
Если 48ая стойка вас не зарегистрирует, то девочка позовёт мальчика и он отведёт вас на стойку регистрации бизнес-класса вашей авиакомпании )))
А потом он может вас даже провести до проверки на безопасность )) Там лучше светить мастер, если есть.
По визе выдают какие-то чеки, которые надо дальше показать на турникете около границы, или они туда успеют сами позвонить... процесс очень кривой. С мастером просто проходишь через все турникеты.
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mikos
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