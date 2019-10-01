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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 22232425>
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:58

Кто знает, оплата коммуналки сервисами вроде Приватбанк My Payments, Мегабанк ERC, Портмоне и т.п идёт у Визы и у Мастеркарда в зачёт квалификационной суммы (у визы 40+10 дней, у мастера 6000 за 30+5 дней)?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:10

  Flamingo написав:А кто нибудь летал из Борисполя с инфиней, но авиакомпаниями не входящими в данный список - есть ли в этом случае FastLine? К примеру Катарцы - не самая отсталая АК и далеко не лоукост (какими являются присутсвующие в списке Лауда, Райаны и т.п.). Куда по ним стучать за FastLine? Или этот список полный и правкам-дополнениям не подлежит

Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:36

  she_ne_investor написав:
  Flamingo написав:А кто нибудь летал из Борисполя с инфиней, но авиакомпаниями не входящими в данный список - есть ли в этом случае FastLine? К примеру Катарцы - не самая отсталая АК и далеко не лоукост (какими являются присутсвующие в списке Лауда, Райаны и т.п.). Куда по ним стучать за FastLine? Или этот список полный и правкам-дополнениям не подлежит

Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний.

Спасибо за ответ. Но учитывая, что у Катарцев разрешенного багажа 30 кг - то грех лететь ними и лишь с ручной кладью ;) - поэтому хотелось бы и тут поиметь "фаст". Но да бог с ним - надеюсь хоть на паспортном у "фаста" в этот раз кто-то да будет - мой рейс не ранний - среди дня. Чтоб как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:47

Re: Лаунж Кей

Если 48ая стойка вас не зарегистрирует, то девочка позовёт мальчика и он отведёт вас на стойку регистрации бизнес-класса вашей авиакомпании )))
А потом он может вас даже провести до проверки на безопасность )) Там лучше светить мастер, если есть.
По визе выдают какие-то чеки, которые надо дальше показать на турникете около границы, или они туда успеют сами позвонить... процесс очень кривой. С мастером просто проходишь через все турникеты.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:59

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:а если по Визе платинум нет оборота 5К
- оно НЕ пускает?
- оно пускает и списывает $32 (€28)?

Если Вы про лаунжи, то второе


а если денег на карте будет 100 грн. (т.е. гораздо меньше чем $32 (€28)):
- оно не пустит в лаунж
- пустит
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 00:01

если я забыл логин аккаунта лаунжкей, то при новой регистрации увижу историю входов по карте?

З.Ы.
ситуация такая есть карты "платинм" ещё не юзанные в лаунжах, а есть карты где один проход.
оборота нигде нет.
по старым правилам было по 2 прохода нашару.
а сейчас только один. и я не помню по каким уже проходил.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 00:08

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:
  uaprofi написав:а если по Визе платинум нет оборота 5К
- оно НЕ пускает?
- оно пускает и списывает $32 (€28)?

Если Вы про лаунжи, то второе


а если денег на карте будет 100 грн. (т.е. гораздо меньше чем $32 (€28)):
- оно не пустит в лаунж
- пустит


думаю что пустит .. он не сразу списывает .. потом спишет в несанкц просто
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:38

Re: Лаунж Кей

Вчера почти два часа проводил инвентаризацию всех платин.
Я правильно помню, что по картам, по которым в этом году не было посещений лаунжа, и по которым не было трат за 30 дней до посещения, первый раз пускает бесплатно, даже если в прошлом году были использованы все посещения?
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:44

Re: Лаунж Кей

  Stringer написав:Я правильно помню, что по картам, по которым в этом году не было посещений лаунжа, и по которым не было трат за 30 дней до посещения, первый раз пускает бесплатно, даже если в прошлом году были использованы все посещения?

В моем представлении так: по Visa первое (одно) посещение LoungeKey после выпуска карты бесплатно независимо от трат, а по MC - посещения (даже несколько) Mastercard Lounge бесплатно в течение 30 дней после выпуска. Но, возможно, есть какие-то вариации.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:51

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Я правильно помню, что по картам, по которым в этом году не было посещений лаунжа, и по которым не было трат за 30 дней до посещения, первый раз пускает бесплатно, даже если в прошлом году были использованы все посещения?

В моем представлении так: по Visa первое (одно) посещение LoungeKey после выпуска карты бесплатно независимо от трат, а по MC - посещения (даже несколько) Mastercard Lounge бесплатно в течение 30 дней после выпуска. Но, возможно, есть какие-то вариации.

поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году?
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Stringer
 
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