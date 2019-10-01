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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 22232425 Додано: Сер 02 жов, 2019 14:56 Re: Лаунж Кей Stringer написав: поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году? поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году?

Я как раз в этом августе и проходил после 2 проходов в прошлом году, но необходимые траты были. Я как раз в этом августе и проходил после 2 проходов в прошлом году, но необходимые траты были. ingtrans

Повідомлень: 69 З нами з: 31.07.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:12 Stringer написав: ingtrans написав: Stringer написав: Я правильно помню, что по картам, по которым в этом году не было посещений лаунжа, и по которым не было трат за 30 дней до посещения, первый раз пускает бесплатно, даже если в прошлом году были использованы все посещения? Я правильно помню, что по картам, по которым в этом году не было посещений лаунжа, и по которым не было трат за 30 дней до посещения, первый раз пускает бесплатно, даже если в прошлом году были использованы все посещения?

В моем представлении так: по Visa первое (одно) посещение LoungeKey после выпуска карты бесплатно независимо от трат, а по MC - посещения (даже несколько) Mastercard Lounge бесплатно в течение 30 дней после выпуска. Но, возможно, есть какие-то вариации. В моем представлении так: по Visa первое (одно) посещение LoungeKey после выпуска карты бесплатно независимо от трат, а по MC - посещения (даже несколько) Mastercard Lounge бесплатно в течение 30 дней после выпуска. Но, возможно, есть какие-то вариации.

поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году? поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году?



Расшифруйте вопрос. Если речь о визе платинум, то возможны 2 бесплатных посещения в год.

Первое посещение после выпуска карты--может быть когда угодно, и для этого не нужно делать оборот по карте. После первого посещения, для второго бесплатного посещения вы должны выполнить условия( траты 5к в месяц за месяц до вылета). Если условие не выполнено--вход будет платный. Если выполнено условие--вход будет бесплатный. Все. Все дальнейшие проходы-третий и далее по визе в этом календарном году будут платными. С 1 января следующего года у вас будет снова доступно 2 бесплатных прохода в год при соблюдении условий. Бесплатный проход по визе без соблюдения условий возможен ТОЛЬКО первый раз после выпуска карты. Если на карте уже было зафиксировано хоть одно посещение--дальше только соблюдать условия, иначе платно.



По мастеркад--первое бесплатное посещение без соблюдения условий возможно в первые 30 дней с момента выпуска карты. Если прошел месяц,а вам лететь через полтора-два месяца и вы не выполнили условия--лаунж будет платный. Расшифруйте вопрос. Если речь о визе платинум, то возможны 2 бесплатных посещения в год.Первое посещение после выпуска карты--может быть когда угодно, и для этого не нужно делать оборот по карте. После первого посещения, для второго бесплатного посещения вы должны выполнить условия( траты 5к в месяц за месяц до вылета). Если условие не выполнено--вход будет платный. Если выполнено условие--вход будет бесплатный. Все. Все дальнейшие проходы-третий и далее по визе в этом календарном году будут платными. С 1 января следующего года у вас будет снова доступно 2 бесплатных прохода в год при соблюдении условий. Бесплатный проход по визе без соблюдения условий возможен ТОЛЬКО первый раз после выпуска карты. Если на карте уже было зафиксировано хоть одно посещение--дальше только соблюдать условия, иначе платно.По мастеркад--первое бесплатное посещение без соблюдения условий возможно в первые 30 дней с момента выпуска карты. Если прошел месяц,а вам лететь через полтора-два месяца и вы не выполнили условия--лаунж будет платный. Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

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Повідомлень: 3361 З нами з: 25.12.14 Подякував: 364 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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