Я как раз в этом августе и проходил после 2 проходов в прошлом году, но необходимые траты были.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:56
Re: Лаунж Кей
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:12
Расшифруйте вопрос. Если речь о визе платинум, то возможны 2 бесплатных посещения в год.
Первое посещение после выпуска карты--может быть когда угодно, и для этого не нужно делать оборот по карте. После первого посещения, для второго бесплатного посещения вы должны выполнить условия( траты 5к в месяц за месяц до вылета). Если условие не выполнено--вход будет платный. Если выполнено условие--вход будет бесплатный. Все. Все дальнейшие проходы-третий и далее по визе в этом календарном году будут платными. С 1 января следующего года у вас будет снова доступно 2 бесплатных прохода в год при соблюдении условий. Бесплатный проход по визе без соблюдения условий возможен ТОЛЬКО первый раз после выпуска карты. Если на карте уже было зафиксировано хоть одно посещение--дальше только соблюдать условия, иначе платно.
По мастеркад--первое бесплатное посещение без соблюдения условий возможно в первые 30 дней с момента выпуска карты. Если прошел месяц,а вам лететь через полтора-два месяца и вы не выполнили условия--лаунж будет платный.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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