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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 23242526>
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:56

Re: Лаунж Кей

  Stringer написав:поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году?

Я как раз в этом августе и проходил после 2 проходов в прошлом году, но необходимые траты были.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:12

  Stringer написав:
  ingtrans написав:
  Stringer написав:Я правильно помню, что по картам, по которым в этом году не было посещений лаунжа, и по которым не было трат за 30 дней до посещения, первый раз пускает бесплатно, даже если в прошлом году были использованы все посещения?

В моем представлении так: по Visa первое (одно) посещение LoungeKey после выпуска карты бесплатно независимо от трат, а по MC - посещения (даже несколько) Mastercard Lounge бесплатно в течение 30 дней после выпуска. Но, возможно, есть какие-то вариации.

поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году?


Расшифруйте вопрос. Если речь о визе платинум, то возможны 2 бесплатных посещения в год.
Первое посещение после выпуска карты--может быть когда угодно, и для этого не нужно делать оборот по карте. После первого посещения, для второго бесплатного посещения вы должны выполнить условия( траты 5к в месяц за месяц до вылета). Если условие не выполнено--вход будет платный. Если выполнено условие--вход будет бесплатный. Все. Все дальнейшие проходы-третий и далее по визе в этом календарном году будут платными. С 1 января следующего года у вас будет снова доступно 2 бесплатных прохода в год при соблюдении условий. Бесплатный проход по визе без соблюдения условий возможен ТОЛЬКО первый раз после выпуска карты. Если на карте уже было зафиксировано хоть одно посещение--дальше только соблюдать условия, иначе платно.

По мастеркад--первое бесплатное посещение без соблюдения условий возможно в первые 30 дней с момента выпуска карты. Если прошел месяц,а вам лететь через полтора-два месяца и вы не выполнили условия--лаунж будет платный.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:20

Жека79
Я понимаю условия точно так же. Хотя следующая фраза с сайта Visa наводит на мысль, что и по Visa первое посещение бесплатно только в течение одного месяца после выпуска:
Якщо ваша картка випущена менше, ніж місяць тому, не хвилюйтеся – ви можете скористатися бізнес-залами в перший раз без додаткових умов.

Как дело обстоит с этим условием - не знаю.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:28

ingtrans

-Якщо картка випущена кілька днів тому, і не було можливості витратити необхідну суму, чи можна скористатись аеропортовими сервісами?

-Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена).


https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:35

  Жека79 написав:
  Stringer написав:
  ingtrans написав:В моем представлении так: по Visa первое (одно) посещение LoungeKey после выпуска карты бесплатно независимо от трат, а по MC - посещения (даже несколько) Mastercard Lounge бесплатно в течение 30 дней после выпуска. Но, возможно, есть какие-то вариации.

поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году?


Расшифруйте вопрос. Если речь о визе платинум, то возможны 2 бесплатных посещения в год.
Первое посещение после выпуска карты--может быть когда угодно, и для этого не нужно делать оборот по карте. После первого посещения, для второго бесплатного посещения вы должны выполнить условия( траты 5к в месяц за месяц до вылета). Если условие не выполнено--вход будет платный. Если выполнено условие--вход будет бесплатный. Все. Все дальнейшие проходы-третий и далее по визе в этом календарном году будут платными. С 1 января следующего года у вас будет снова доступно 2 бесплатных прохода в год при соблюдении условий. Бесплатный проход по визе без соблюдения условий возможен ТОЛЬКО первый раз после выпуска карты. Если на карте уже было зафиксировано хоть одно посещение--дальше только соблюдать условия, иначе платно.

По мастеркад--первое бесплатное посещение без соблюдения условий возможно в первые 30 дней с момента выпуска карты. Если прошел месяц,а вам лететь через полтора-два месяца и вы не выполнили условия--лаунж будет платный.

да, речь идет о визе платинум.
тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:36

Жека79
Да, я это видел и точно так же трактую, но в сочетании с "картка випущена кілька днів тому" и той фразой о месяце не совсем очевидно, то ли первая попытка вообще, то ли в течение месяца.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:42

Re: Лаунж Кей

  Stringer написав:тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?

Да, так. Без соблюдения условия по тратам бесплатным может быть только первое посещение по этой карте, независимо от того, в каком году оно было.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:43

  Flamingo написав:
  she_ne_investor написав:
  Flamingo написав:А кто нибудь летал из Борисполя с инфиней, но авиакомпаниями не входящими в данный список - есть ли в этом случае FastLine? К примеру Катарцы - не самая отсталая АК и далеко не лоукост (какими являются присутсвующие в списке Лауда, Райаны и т.п.). Куда по ним стучать за FastLine? Или этот список полный и правкам-дополнениям не подлежит

Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний.

Спасибо за ответ. Но учитывая, что у Катарцев разрешенного багажа 30 кг - то грех лететь ними и лишь с ручной кладью ;) - поэтому хотелось бы и тут поиметь "фаст". Но да бог с ним - надеюсь хоть на паспортном у "фаста" в этот раз кто-то да будет - мой рейс не ранний - среди дня. Чтоб как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок. :mrgreen:


Очень многие путают фаст лайн и приоритетную регистрацию на рейс. На 48 стойке в Борисполе вы можете сдать багаж по платине, но далеко не каждого банка. По визе платине Привата и блек эдишену от Привата багаж не возьмут. Приват только от визы сигнатуры или инфинити. Но та же самая платина от укрбиба например--принимается на ура. А вот быстрый проход на безопасность и паспортный контроль работают в Привате по блек эдишену спокойно. Собственно выход такой--если вам надо часто летать с багажем-вам надо читать условия чтобы в них было приоритетная сдача багажа\регистрация на рейс на 48 стойке в борисполе. Если вы часто летаете с ручной кладью и вообще не подходите к стойкам регистрации (это я такой)--достаточно самой простой платины от нормального банка (а лучше блек эдишена от мастер кард ) --она не дает право сдавать багаж и регистрироваться без очереди, но дает право на быстрый проход на безопасность и пасспортный контроль.
Востаннє редагувалось Жека79 в Сер 02 жов, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:45

  Stringer написав:да, речь идет о визе платинум.
тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?


да, так.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:59

  Жека79 написав:
  Flamingo написав:
  she_ne_investor написав:Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний.

Спасибо за ответ. Но учитывая, что у Катарцев разрешенного багажа 30 кг - то грех лететь ними и лишь с ручной кладью ;) - поэтому хотелось бы и тут поиметь "фаст". Но да бог с ним - надеюсь хоть на паспортном у "фаста" в этот раз кто-то да будет - мой рейс не ранний - среди дня. Чтоб как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок. :mrgreen:


Очень многие путают фаст лайн и приоритетную регистрацию на рейс. На 48 стойке в Борисполе вы можете сдать багаж по платине, но далеко не каждого банка. По визе платине Привата и блек эдишену от Привата багаж не возьмут. Приват только от визы сигнатуры или инфинити. Но та же самая платина от укрбиба например--принимается на ура. А вот быстрый проход на безопасность и паспортный контроль работают в Привате по платине спокойно. Собственно выход такой--если вам надо часто летать с багажем-вам надо читать условия чтобы в них было приоритетная сдача багажа\регистрация на рейс на 48 стойке в борисполе. Если вы часто летаете с ручной кладью и вообще не подходите к стойкам регистрации (это я такой)--достаточно самой простой платины(а лучше блек эдишена от мастер кард ) --она не дает право сдавать багаж и регистрироваться без очереди, но дает право на быстрый проход на безопасность и пасспортный контроль.

Я летаю только с багажом, который надо сдавать на стойке. И карта у меня инфинити от Укрэксимбанка. По ходу как мне уже посоветовали выше на следующей неделе пойду сразу к 48 стойке а там уже дальше как пойдёт
Flamingo
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