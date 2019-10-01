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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 23242526> Додано: Сер 02 жов, 2019 14:56 Re: Лаунж Кей Stringer написав: поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году? поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году?

Я как раз в этом августе и проходил после 2 проходов в прошлом году, но необходимые траты были. Я как раз в этом августе и проходил после 2 проходов в прошлом году, но необходимые траты были. ingtrans

Повідомлень: 73 З нами з: 31.07.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:12 Stringer написав: ingtrans написав: Stringer написав: Я правильно помню, что по картам, по которым в этом году не было посещений лаунжа, и по которым не было трат за 30 дней до посещения, первый раз пускает бесплатно, даже если в прошлом году были использованы все посещения? Я правильно помню, что по картам, по которым в этом году не было посещений лаунжа, и по которым не было трат за 30 дней до посещения, первый раз пускает бесплатно, даже если в прошлом году были использованы все посещения?

В моем представлении так: по Visa первое (одно) посещение LoungeKey после выпуска карты бесплатно независимо от трат, а по MC - посещения (даже несколько) Mastercard Lounge бесплатно в течение 30 дней после выпуска. Но, возможно, есть какие-то вариации. В моем представлении так: по Visa первое (одно) посещение LoungeKey после выпуска карты бесплатно независимо от трат, а по MC - посещения (даже несколько) Mastercard Lounge бесплатно в течение 30 дней после выпуска. Но, возможно, есть какие-то вариации.

поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году? поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году?



Расшифруйте вопрос. Если речь о визе платинум, то возможны 2 бесплатных посещения в год.

Первое посещение после выпуска карты--может быть когда угодно, и для этого не нужно делать оборот по карте. После первого посещения, для второго бесплатного посещения вы должны выполнить условия( траты 5к в месяц за месяц до вылета). Если условие не выполнено--вход будет платный. Если выполнено условие--вход будет бесплатный. Все. Все дальнейшие проходы-третий и далее по визе в этом календарном году будут платными. С 1 января следующего года у вас будет снова доступно 2 бесплатных прохода в год при соблюдении условий. Бесплатный проход по визе без соблюдения условий возможен ТОЛЬКО первый раз после выпуска карты. Если на карте уже было зафиксировано хоть одно посещение--дальше только соблюдать условия, иначе платно.



По мастеркад--первое бесплатное посещение без соблюдения условий возможно в первые 30 дней с момента выпуска карты. Если прошел месяц,а вам лететь через полтора-два месяца и вы не выполнили условия--лаунж будет платный. Расшифруйте вопрос. Если речь о визе платинум, то возможны 2 бесплатных посещения в год.Первое посещение после выпуска карты--может быть когда угодно, и для этого не нужно делать оборот по карте. После первого посещения, для второго бесплатного посещения вы должны выполнить условия( траты 5к в месяц за месяц до вылета). Если условие не выполнено--вход будет платный. Если выполнено условие--вход будет бесплатный. Все. Все дальнейшие проходы-третий и далее по визе в этом календарном году будут платными. С 1 января следующего года у вас будет снова доступно 2 бесплатных прохода в год при соблюдении условий. Бесплатный проход по визе без соблюдения условий возможен ТОЛЬКО первый раз после выпуска карты. Если на карте уже было зафиксировано хоть одно посещение--дальше только соблюдать условия, иначе платно.По мастеркад--первое бесплатное посещение без соблюдения условий возможно в первые 30 дней с момента выпуска карты. Если прошел месяц,а вам лететь через полтора-два месяца и вы не выполнили условия--лаунж будет платный. Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ ------- Жека79

Повідомлень: 3366 З нами з: 25.12.14 Подякував: 364 раз. Подякували: 491 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:20 Жека79

Я понимаю условия точно так же. Хотя следующая фраза с сайта Visa наводит на мысль, что и по Visa первое посещение бесплатно только в течение одного месяца после выпуска:

Якщо ваша картка випущена менше, ніж місяць тому, не хвилюйтеся – ви можете скористатися бізнес-залами в перший раз без додаткових умов.

Как дело обстоит с этим условием - не знаю. Я понимаю условия точно так же. Хотя следующая фраза с сайта Visa наводит на мысль, что и по Visa первое посещение бесплатно только в течение одного месяца после выпуска:Как дело обстоит с этим условием - не знаю. ingtrans

Повідомлень: 73 З нами з: 31.07.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:28 ingtrans



-Якщо картка випущена кілька днів тому, і не було можливості витратити необхідну суму, чи можна скористатись аеропортовими сервісами?



-Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена).





https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html -Якщо картка випущена кілька днів тому, і не було можливості витратити необхідну суму, чи можна скористатись аеропортовими сервісами?-Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена). Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ ------- Жека79

Повідомлень: 3366 З нами з: 25.12.14 Подякував: 364 раз. Подякували: 491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:35 Жека79 написав: Stringer написав: ingtrans написав: В моем представлении так: по Visa первое (одно) посещение LoungeKey после выпуска карты бесплатно независимо от трат, а по MC - посещения (даже несколько) Mastercard Lounge бесплатно в течение 30 дней после выпуска. Но, возможно, есть какие-то вариации. В моем представлении так: по Visa первое (одно) посещение LoungeKey после выпуска карты бесплатно независимо от трат, а по MC - посещения (даже несколько) Mastercard Lounge бесплатно в течение 30 дней после выпуска. Но, возможно, есть какие-то вариации.

поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году? поэтому и спрашиваю - есть кто из практиков, кто в этом году, после августа, проходил бесплатно по визе, но который использовал все свои посещения в прошлом году?



Расшифруйте вопрос. Если речь о визе платинум, то возможны 2 бесплатных посещения в год.

Первое посещение после выпуска карты--может быть когда угодно, и для этого не нужно делать оборот по карте. После первого посещения, для второго бесплатного посещения вы должны выполнить условия( траты 5к в месяц за месяц до вылета). Если условие не выполнено--вход будет платный. Если выполнено условие--вход будет бесплатный. Все. Все дальнейшие проходы-третий и далее по визе в этом календарном году будут платными. С 1 января следующего года у вас будет снова доступно 2 бесплатных прохода в год при соблюдении условий. Бесплатный проход по визе без соблюдения условий возможен ТОЛЬКО первый раз после выпуска карты. Если на карте уже было зафиксировано хоть одно посещение--дальше только соблюдать условия, иначе платно.



По мастеркад--первое бесплатное посещение без соблюдения условий возможно в первые 30 дней с момента выпуска карты. Если прошел месяц,а вам лететь через полтора-два месяца и вы не выполнили условия--лаунж будет платный. Расшифруйте вопрос. Если речь о визе платинум, то возможны 2 бесплатных посещения в год.Первое посещение после выпуска карты--может быть когда угодно, и для этого не нужно делать оборот по карте. После первого посещения, для второго бесплатного посещения вы должны выполнить условия( траты 5к в месяц за месяц до вылета). Если условие не выполнено--вход будет платный. Если выполнено условие--вход будет бесплатный. Все. Все дальнейшие проходы-третий и далее по визе в этом календарном году будут платными. С 1 января следующего года у вас будет снова доступно 2 бесплатных прохода в год при соблюдении условий. Бесплатный проход по визе без соблюдения условий возможен ТОЛЬКО первый раз после выпуска карты. Если на карте уже было зафиксировано хоть одно посещение--дальше только соблюдать условия, иначе платно.По мастеркад--первое бесплатное посещение без соблюдения условий возможно в первые 30 дней с момента выпуска карты. Если прошел месяц,а вам лететь через полтора-два месяца и вы не выполнили условия--лаунж будет платный.

да, речь идет о визе платинум.

тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так? да, речь идет о визе платинум.тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9841 З нами з: 23.01.13 Подякував: 283 раз. Подякували: 1399 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:36 Жека79

Да, я это видел и точно так же трактую, но в сочетании с "картка випущена кілька днів тому" и той фразой о месяце не совсем очевидно, то ли первая попытка вообще, то ли в течение месяца. ingtrans

Повідомлень: 73 З нами з: 31.07.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:42 Re: Лаунж Кей Stringer написав: тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так? тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?

Да, так. Без соблюдения условия по тратам бесплатным может быть только первое посещение по этой карте, независимо от того, в каком году оно было. Да, так. Без соблюдения условия по тратам бесплатным может быть только первое посещение по этой карте, независимо от того, в каком году оно было. ingtrans

Повідомлень: 73 З нами з: 31.07.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:43 Flamingo написав: she_ne_investor написав: Flamingo написав: А кто нибудь летал из Борисполя с инфиней, но авиакомпаниями не входящими в данный список - есть ли в этом случае FastLine? К примеру Катарцы - не самая отсталая АК и далеко не лоукост (какими являются присутсвующие в списке Лауда, Райаны и т.п.). Куда по ним стучать за FastLine? Или этот список полный и правкам-дополнениям не подлежит А кто нибудь летал из Борисполя с инфиней, но авиакомпаниями не входящими в данный список - есть ли в этом случае FastLine? К примеру Катарцы - не самая отсталая АК и далеко не лоукост (какими являются присутсвующие в списке Лауда, Райаны и т.п.). Куда по ним стучать за FastLine? Или этот список полный и правкам-дополнениям не подлежит

Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний. Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний.

Спасибо за ответ. Но учитывая, что у Катарцев разрешенного багажа 30 кг - то грех лететь ними и лишь с ручной кладью - поэтому хотелось бы и тут поиметь "фаст". Но да бог с ним - надеюсь хоть на паспортном у "фаста" в этот раз кто-то да будет - мой рейс не ранний - среди дня. Чтоб как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок. Спасибо за ответ. Но учитывая, что у Катарцев разрешенного багажа 30 кг - то грех лететь ними и лишь с ручной кладью- поэтому хотелось бы и тут поиметь "фаст". Но да бог с ним - надеюсь хоть на паспортном у "фаста" в этот раз кто-то да будет - мой рейс не ранний - среди дня. Чтоб как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок.



Очень многие путают фаст лайн и приоритетную регистрацию на рейс. На 48 стойке в Борисполе вы можете сдать багаж по платине, но далеко не каждого банка. По визе платине Привата и блек эдишену от Привата багаж не возьмут. Приват только от визы сигнатуры или инфинити. Но та же самая платина от укрбиба например--принимается на ура. А вот быстрый проход на безопасность и паспортный контроль работают в Привате по блек эдишену спокойно. Собственно выход такой--если вам надо часто летать с багажем-вам надо читать условия чтобы в них было приоритетная сдача багажа\регистрация на рейс на 48 стойке в борисполе. Если вы часто летаете с ручной кладью и вообще не подходите к стойкам регистрации (это я такой)--достаточно самой простой платины от нормального банка (а лучше блек эдишена от мастер кард ) --она не дает право сдавать багаж и регистрироваться без очереди, но дает право на быстрый проход на безопасность и пасспортный контроль. Очень многие путают фаст лайн и приоритетную регистрацию на рейс. На 48 стойке в Борисполе вы можете сдать багаж по платине, но далеко не каждого банка. По визе платине Привата и блек эдишену от Привата багаж не возьмут. Приват только от визы сигнатуры или инфинити. Но та же самая платина от укрбиба например--принимается на ура. А вот быстрый проход на безопасность и паспортный контроль работают в Привате по блек эдишену спокойно. Собственно выход такой--если вам надо часто летать с багажем-вам надо читать условия чтобы в них было приоритетная сдача багажа\регистрация на рейс на 48 стойке в борисполе. Если вы часто летаете с ручной кладью и вообще не подходите к стойкам регистрации (это я такой)--достаточно самой простой платины от нормального банка (а лучше блек эдишена от мастер кард ) --она не дает право сдавать багаж и регистрироваться без очереди, но дает право на быстрый проход на безопасность и пасспортный контроль. Востаннє редагувалось Жека79 в Сер 02 жов, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз. Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ ------- Жека79

Повідомлень: 3366 З нами з: 25.12.14 Подякував: 364 раз. Подякували: 491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:45 Stringer написав: да, речь идет о визе платинум.

тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так? да, речь идет о визе платинум.тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?



да, так. да, так. Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ ------- Жека79

Повідомлень: 3366 З нами з: 25.12.14 Подякував: 364 раз. Подякували: 491 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:59 Жека79 написав: Flamingo написав: she_ne_investor написав: Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний. Хз. Здається, десь була інфа, що список повний. Але тут мається на увазі більше реєстрація багажу. Бо якщо ви просто з ручною кладдю, нафіг вам підходити до стійок, просто проходите контроль безпеки і паспортний через FastLine, незалежно від авіакомпанії. Правда, кілька разів у них контроль безпеки на FastLine працював, а далі на паспортному на FastLine нікого не було, треба було проходити через загальний.

Спасибо за ответ. Но учитывая, что у Катарцев разрешенного багажа 30 кг - то грех лететь ними и лишь с ручной кладью - поэтому хотелось бы и тут поиметь "фаст". Но да бог с ним - надеюсь хоть на паспортном у "фаста" в этот раз кто-то да будет - мой рейс не ранний - среди дня. Чтоб как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок. Спасибо за ответ. Но учитывая, что у Катарцев разрешенного багажа 30 кг - то грех лететь ними и лишь с ручной кладью- поэтому хотелось бы и тут поиметь "фаст". Но да бог с ним - надеюсь хоть на паспортном у "фаста" в этот раз кто-то да будет - мой рейс не ранний - среди дня. Чтоб как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок.



Очень многие путают фаст лайн и приоритетную регистрацию на рейс. На 48 стойке в Борисполе вы можете сдать багаж по платине, но далеко не каждого банка. По визе платине Привата и блек эдишену от Привата багаж не возьмут. Приват только от визы сигнатуры или инфинити. Но та же самая платина от укрбиба например--принимается на ура. А вот быстрый проход на безопасность и паспортный контроль работают в Привате по платине спокойно. Собственно выход такой--если вам надо часто летать с багажем-вам надо читать условия чтобы в них было приоритетная сдача багажа\регистрация на рейс на 48 стойке в борисполе. Если вы часто летаете с ручной кладью и вообще не подходите к стойкам регистрации (это я такой)--достаточно самой простой платины(а лучше блек эдишена от мастер кард ) --она не дает право сдавать багаж и регистрироваться без очереди, но дает право на быстрый проход на безопасность и пасспортный контроль. Очень многие путают фаст лайн и приоритетную регистрацию на рейс. На 48 стойке в Борисполе вы можете сдать багаж по платине, но далеко не каждого банка. По визе платине Привата и блек эдишену от Привата багаж не возьмут. Приват только от визы сигнатуры или инфинити. Но та же самая платина от укрбиба например--принимается на ура. А вот быстрый проход на безопасность и паспортный контроль работают в Привате по платине спокойно. Собственно выход такой--если вам надо часто летать с багажем-вам надо читать условия чтобы в них было приоритетная сдача багажа\регистрация на рейс на 48 стойке в борисполе. Если вы часто летаете с ручной кладью и вообще не подходите к стойкам регистрации (это я такой)--достаточно самой простой платины(а лучше блек эдишена от мастер кард ) --она не дает право сдавать багаж и регистрироваться без очереди, но дает право на быстрый проход на безопасность и пасспортный контроль.

Я летаю только с багажом, который надо сдавать на стойке. И карта у меня инфинити от Укрэксимбанка. По ходу как мне уже посоветовали выше на следующей неделе пойду сразу к 48 стойке а там уже дальше как пойдёт Я летаю только с багажом, который надо сдавать на стойке. И карта у меня инфинити от Укрэксимбанка. По ходу как мне уже посоветовали выше на следующей неделе пойду сразу к 48 стойке а там уже дальше как пойдёт Flamingo

Повідомлень: 3042 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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