Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки. Корисні поради / Лаунж Кей Лаунж Кей + Додати

тему Відповісти

на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 23242526 Додано: Сер 02 жов, 2019 16:11 Жека79 написав: Stringer написав: да, речь идет о визе платинум.

тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так? да, речь идет о визе платинум.тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?



да, так. да, так.

Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45 Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45 Flamingo

Повідомлень: 3042 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:13 Re: Лаунж Кей Flamingo написав: То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн.

А почему по июль? Проходы начисляются с 1 января по 31 декабря независимо от даты выпуска карты. А почему по июль? Проходы начисляются с 1 января по 31 декабря независимо от даты выпуска карты. ingtrans

Повідомлень: 73 З нами з: 31.07.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:18 Flamingo написав: Жека79 написав: Stringer написав: да, речь идет о визе платинум.

тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так? да, речь идет о визе платинум.тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?



да, так. да, так.

Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45 Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45





Не совсем понял о каких бонусах речь. Мы говорили о визе платинум. Инфинити-- это совсем другая история. У вас есть опыт посещение бесплатно лаунжа по визе платинум без соблюдения условий, по карте которой вы уже пользовались. Верно? Вы уверены в этом? Сколько времени прошло? Диапазон списания денег за лаунж кей у визы от 30 до 100 дней. Не совсем понял о каких бонусах речь. Мы говорили о визе платинум. Инфинити-- это совсем другая история. У вас есть опыт посещение бесплатно лаунжа по визе платинум без соблюдения условий, по карте которой вы уже пользовались. Верно? Вы уверены в этом? Сколько времени прошло? Диапазон списания денег за лаунж кей у визы от 30 до 100 дней. Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ ------- Жека79

Повідомлень: 3366 З нами з: 25.12.14 Подякував: 364 раз. Подякували: 491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:31 Flamingo написав: Я летаю только с багажом, который надо сдавать на стойке. И карта у меня инфинити от Укрэксимбанка. По ходу как мне уже посоветовали выше на следующей неделе пойду сразу к 48 стойке а там уже дальше как пойдёт Я летаю только с багажом, который надо сдавать на стойке. И карта у меня инфинити от Укрэксимбанка. По ходу как мне уже посоветовали выше на следующей неделе пойду сразу к 48 стойке а там уже дальше как пойдёт



Инфинити это самый топ от визы, как и элит от мастера. Но вот как раз у укрэксима с инфинити не очень. Багаж вы не сдадите. А вот по элиту от мастеркард сдали бы.



посмотрите на сайте банка, в элит включена сдача багажа без очереди, а в инфинити только фаст лайн.



вот условия по визе



https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... inite.html



а вот по мастеру



https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ypass.html Инфинити это самый топ от визы, как и элит от мастера. Но вот как раз у укрэксима с инфинити не очень. Багаж вы не сдадите. А вот по элиту от мастеркард сдали бы.посмотрите на сайте банка, в элит включена сдача багажа без очереди, а в инфинити только фаст лайн.вот условия по визеа вот по мастеру Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ ------- Жека79

Повідомлень: 3366 З нами з: 25.12.14 Подякував: 364 раз. Подякували: 491 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм