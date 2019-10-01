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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:11

  Жека79 написав:
  Stringer написав:да, речь идет о визе платинум.
тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?


да, так.

Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45 ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:13

Re: Лаунж Кей

  Flamingo написав:То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн.

А почему по июль? Проходы начисляются с 1 января по 31 декабря независимо от даты выпуска карты.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:18

  Flamingo написав:
  Жека79 написав:
  Stringer написав:да, речь идет о визе платинум.
тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?


да, так.

Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45 ;)



Не совсем понял о каких бонусах речь. Мы говорили о визе платинум. Инфинити-- это совсем другая история. У вас есть опыт посещение бесплатно лаунжа по визе платинум без соблюдения условий, по карте которой вы уже пользовались. Верно? Вы уверены в этом? Сколько времени прошло? Диапазон списания денег за лаунж кей у визы от 30 до 100 дней.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:31

  Flamingo написав:Я летаю только с багажом, который надо сдавать на стойке. И карта у меня инфинити от Укрэксимбанка. По ходу как мне уже посоветовали выше на следующей неделе пойду сразу к 48 стойке а там уже дальше как пойдёт


Инфинити это самый топ от визы, как и элит от мастера. Но вот как раз у укрэксима с инфинити не очень. Багаж вы не сдадите. А вот по элиту от мастеркард сдали бы.

посмотрите на сайте банка, в элит включена сдача багажа без очереди, а в инфинити только фаст лайн.

вот условия по визе

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... inite.html

а вот по мастеру

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ypass.html
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлень: 3366
З нами з: 25.12.14
Подякував: 364 раз.
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