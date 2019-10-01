Stringer написав:да, речь идет о визе платинум. тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?
да, так.
Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45
Flamingo написав:То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн.
А почему по июль? Проходы начисляются с 1 января по 31 декабря независимо от даты выпуска карты.
Stringer написав:да, речь идет о визе платинум. тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?
да, так.
Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45
Не совсем понял о каких бонусах речь. Мы говорили о визе платинум. Инфинити-- это совсем другая история. У вас есть опыт посещение бесплатно лаунжа по визе платинум без соблюдения условий, по карте которой вы уже пользовались. Верно? Вы уверены в этом? Сколько времени прошло? Диапазон списания денег за лаунж кей у визы от 30 до 100 дней.
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Flamingo написав:Я летаю только с багажом, который надо сдавать на стойке. И карта у меня инфинити от Укрэксимбанка. По ходу как мне уже посоветовали выше на следующей неделе пойду сразу к 48 стойке а там уже дальше как пойдёт
Инфинити это самый топ от визы, как и элит от мастера. Но вот как раз у укрэксима с инфинити не очень. Багаж вы не сдадите. А вот по элиту от мастеркард сдали бы.
посмотрите на сайте банка, в элит включена сдача багажа без очереди, а в инфинити только фаст лайн.