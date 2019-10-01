Stringer написав:да, речь идет о визе платинум. тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?
да, так.
Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45
Flamingo написав:То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн.
А почему по июль? Проходы начисляются с 1 января по 31 декабря независимо от даты выпуска карты.
Stringer написав:да, речь идет о визе платинум. тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?
да, так.
Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45
Не совсем понял о каких бонусах речь. Мы говорили о визе платинум. Инфинити-- это совсем другая история. У вас есть опыт посещение бесплатно лаунжа по визе платинум без соблюдения условий, по карте которой вы уже пользовались. Верно? Вы уверены в этом? Сколько времени прошло? Диапазон списания денег за лаунж кей у визы от 30 до 100 дней.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Flamingo написав:Я летаю только с багажом, который надо сдавать на стойке. И карта у меня инфинити от Укрэксимбанка. По ходу как мне уже посоветовали выше на следующей неделе пойду сразу к 48 стойке а там уже дальше как пойдёт
Инфинити это самый топ от визы, как и элит от мастера. Но вот как раз у укрэксима с инфинити не очень. Багаж вы не сдадите. А вот по элиту от мастеркард сдали бы.
посмотрите на сайте банка, в элит включена сдача багажа без очереди, а в инфинити только фаст лайн.
Жека79 написав:посмотрите на сайте банка, в элит включена сдача багажа без очереди, а в инфинити только фаст лайн.
Думаю тут Вы не правы. Дело ведь не в сайте Симы. Они как и Виза весьма безалаберно относятся к трактовкам. Просто у Визы сама услуга называется как бы фаст-лайн https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... tline.html вот Сима тупо и процитировала чисто заголовок. Но если вы почитаете что в это понятие (услугу фаст-лайн) вкладывает сама Виза то увидите что багаж там тоже присутствует. Вот цитата с описания по приведенной мною ссылке "Ви можете реєструватись на рейс, здавати багаж, проходити контроль авіаційної безпеки та паспортний контроль – набагато швидше." Ну и в заключении при всех преимуществах Мастера в АП Борисполь - у Симы таки именно Виза гораздо гораздо полезнее в "быту"
Flamingo написав:То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн.
А почему по июль? Проходы начисляются с 1 января по 31 декабря независимо от даты выпуска карты.
Ну как бы в прошлом году 2 прохода были полностью безусловны и бесплатны. По июль этого года тоже. А с 1 августа надо уже стало набивать 5к грн. Не могу сейчас найти - но помню что читал где-то что первое посещение Лаунжа после 1 августа, если в этом году не использовали ни разу свои проходы - бесплатно и без контроля трат. Именно условие того что не использовались в этом году проходы. Про прошлый год речь не велась.
Жека79 написав:посмотрите на сайте банка, в элит включена сдача багажа без очереди, а в инфинити только фаст лайн.
Думаю тут Вы не правы. Дело ведь не в сайте Симы. Они как и Виза весьма безалаберно относятся к трактовкам. Просто у Визы сама услуга называется как бы фаст-лайн https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... tline.html вот Сима тупо и процитировала чисто заголовок. Но если вы почитаете что в это понятие (услугу фаст-лайн) вкладывает сама Виза то увидите что багаж там тоже присутствует. Вот цитата с описания по приведенной мною ссылке "Ви можете реєструватись на рейс, здавати багаж, проходити контроль авіаційної безпеки та паспортний контроль – набагато швидше." Ну и в заключении при всех преимуществах Мастера в АП Борисполь - у Симы таки именно Виза гораздо гораздо полезнее в "быту"
Я не хочу спорить, но возможно вы ошибаетесь. Мне самому очень интересно узнать результат.
Банки относятся к таким вопросам очень скурпулезно, и если банк пишет что по такой то карте доступны такие то условия, то скорее всего так оно и есть. А если их нет, то их не будет.
Видели часто ссылку где внизу маленькими буквами написано--За умови підключення послуги банком-емітентом??? Вот не исключено что мастер у укрэксима подключен, а виза нет. В любом случае у вас должен быть консьерж сервис--задайте ему этот вопрос. Но я почему то уверен если бы у Симы была возможность сдачи багажа по визе, они бы это написали, как сделали это у мастера
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45
Не совсем понял о каких бонусах речь. Мы говорили о визе платинум. Инфинити-- это совсем другая история. У вас есть опыт посещение бесплатно лаунжа по визе платинум без соблюдения условий, по карте которой вы уже пользовались. Верно? Вы уверены в этом? Сколько времени прошло? Диапазон списания денег за лаунж кей у визы от 30 до 100 дней.
Я тоже в этом случае говорил о платинумах (то что я недавно оформил инфиню не при чем - я сам летал и в прошлом и этом году по платинам). А "сорри бонусом" это я от себя назвал его так. На самом деле в Визе люди понимают, что они существенно ухудшили условия программы, поэтому те кто успел слетать до 1 августа и те которые только полетят - находятся уже в не равных условиях. Поэтому для не летавших в этом году первый проход и бесплатный и без проверки трат. Не могу дать ссылку - читал по этому поводу множество источников в том числе и внутренние разъяснения одного из банков. Но суть была такая как написал. Сам я по таким условиям не летал. О чем кстати написал в цитируемом Вами сообщении (выделил цитату для наглядности). На 100% у меня уверенности в этом тоже нет - потому как у самой визы на их сайте есть взаимоисключающие формулировки. Но категорично заявлять что тот кто летал в прошлом году, но не летал в этом - не сможет пройти 1 раз бесплатно - лично я бы не стал. Надо проверять. Но у меня уже не получится
Flamingo написав:То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн.
А почему по июль? Проходы начисляются с 1 января по 31 декабря независимо от даты выпуска карты.
Ну как бы в прошлом году 2 прохода были полностью безусловны и бесплатны. По июль этого года тоже. А с 1 августа надо уже стало набивать 5к грн. Не могу сейчас найти - но помню что читал где-то что первое посещение Лаунжа после 1 августа, если в этом году не использовали ни разу свои проходы - бесплатно и без контроля трат. Именно условие того что не использовались в этом году проходы. Про прошлый год речь не велась.
Ну риск в этом деле не наш случай - у меня стыковка не только в дохе, но и в стамбуле, да ещё и обратно наверняка в сиднее прийдется посидеть. Так что заказал перевыпуск