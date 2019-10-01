RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Лаунж Кей

Лаунж Кей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 24252627>
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:11

  Жека79 написав:
  Stringer написав:да, речь идет о визе платинум.
тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?


да, так.

Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45 ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:13

Re: Лаунж Кей

  Flamingo написав:То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн.

А почему по июль? Проходы начисляются с 1 января по 31 декабря независимо от даты выпуска карты.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 31.07.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:18

  Flamingo написав:
  Жека79 написав:
  Stringer написав:да, речь идет о визе платинум.
тоесть по карте, которая выпущена в прошлом году, и по которой не было ни трат ни посещений, первое посещение будет бесплатным, а если было хоть одно посещение, и не важно, что в прошлом году - посещение только платное, так?


да, так.

Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45 ;)



Не совсем понял о каких бонусах речь. Мы говорили о визе платинум. Инфинити-- это совсем другая история. У вас есть опыт посещение бесплатно лаунжа по визе платинум без соблюдения условий, по карте которой вы уже пользовались. Верно? Вы уверены в этом? Сколько времени прошло? Диапазон списания денег за лаунж кей у визы от 30 до 100 дней.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 25.12.14
Подякував: 364 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:31

  Flamingo написав:Я летаю только с багажом, который надо сдавать на стойке. И карта у меня инфинити от Укрэксимбанка. По ходу как мне уже посоветовали выше на следующей неделе пойду сразу к 48 стойке а там уже дальше как пойдёт


Инфинити это самый топ от визы, как и элит от мастера. Но вот как раз у укрэксима с инфинити не очень. Багаж вы не сдадите. А вот по элиту от мастеркард сдали бы.

посмотрите на сайте банка, в элит включена сдача багажа без очереди, а в инфинити только фаст лайн.

вот условия по визе

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... inite.html

а вот по мастеру

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ypass.html
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 25.12.14
Подякував: 364 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:03

Re: Лаунж Кей

  Жека79 написав:посмотрите на сайте банка, в элит включена сдача багажа без очереди, а в инфинити только фаст лайн.
Думаю тут Вы не правы. Дело ведь не в сайте Симы. Они как и Виза весьма безалаберно относятся к трактовкам. Просто у Визы сама услуга называется как бы фаст-лайн https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... tline.html вот Сима тупо и процитировала чисто заголовок. Но если вы почитаете что в это понятие (услугу фаст-лайн) вкладывает сама Виза то увидите что багаж там тоже присутствует. Вот цитата с описания по приведенной мною ссылке "Ви можете реєструватись на рейс, здавати багаж, проходити контроль авіаційної безпеки та паспортний контроль – набагато швидше."
Ну и в заключении при всех преимуществах Мастера в АП Борисполь - у Симы таки именно Виза гораздо гораздо полезнее в "быту" ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:06

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн.

А почему по июль? Проходы начисляются с 1 января по 31 декабря независимо от даты выпуска карты.

Ну как бы в прошлом году 2 прохода были полностью безусловны и бесплатны. По июль этого года тоже. А с 1 августа надо уже стало набивать 5к грн. Не могу сейчас найти - но помню что читал где-то что первое посещение Лаунжа после 1 августа, если в этом году не использовали ни разу свои проходы - бесплатно и без контроля трат. Именно условие того что не использовались в этом году проходы. Про прошлый год речь не велась.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:13

  Flamingo написав:
  Жека79 написав:посмотрите на сайте банка, в элит включена сдача багажа без очереди, а в инфинити только фаст лайн.
Думаю тут Вы не правы. Дело ведь не в сайте Симы. Они как и Виза весьма безалаберно относятся к трактовкам. Просто у Визы сама услуга называется как бы фаст-лайн https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... tline.html вот Сима тупо и процитировала чисто заголовок. Но если вы почитаете что в это понятие (услугу фаст-лайн) вкладывает сама Виза то увидите что багаж там тоже присутствует. Вот цитата с описания по приведенной мною ссылке "Ви можете реєструватись на рейс, здавати багаж, проходити контроль авіаційної безпеки та паспортний контроль – набагато швидше."
Ну и в заключении при всех преимуществах Мастера в АП Борисполь - у Симы таки именно Виза гораздо гораздо полезнее в "быту" ;)


Я не хочу спорить, но возможно вы ошибаетесь. Мне самому очень интересно узнать результат.

Банки относятся к таким вопросам очень скурпулезно, и если банк пишет что по такой то карте доступны такие то условия, то скорее всего так оно и есть. А если их нет, то их не будет.

Видели часто ссылку где внизу маленькими буквами написано--За умови підключення послуги банком-емітентом??? Вот не исключено что мастер у укрэксима подключен, а виза нет. В любом случае у вас должен быть консьерж сервис--задайте ему этот вопрос. Но я почему то уверен если бы у Симы была возможность сдачи багажа по визе, они бы это написали, как сделали это у мастера
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 25.12.14
Подякував: 364 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:15

  Жека79 написав:
  Flamingo написав:
  Жека79 написав:
да, так.

Я не был бы так категоричен. То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн. Это типа сродни сорри бонуса за испохабленные условия. Но на практике я это тестил. И чтобы не зависеть от воли случая и трактовок отвратительно написаны условий визы оформил инфиню и набил 20 к. Просто 7 часов ночью в Дохе лучше провести в Лаунж. Причём дважды и туда и назад. Подлые катарцы дают бесплатный отель при стыковка от 8 часов, но сами делают стыковки 7-40, 7-45 ;)



Не совсем понял о каких бонусах речь. Мы говорили о визе платинум. Инфинити-- это совсем другая история. У вас есть опыт посещение бесплатно лаунжа по визе платинум без соблюдения условий, по карте которой вы уже пользовались. Верно? Вы уверены в этом? Сколько времени прошло? Диапазон списания денег за лаунж кей у визы от 30 до 100 дней.

Я тоже в этом случае говорил о платинумах (то что я недавно оформил инфиню не при чем - я сам летал и в прошлом и этом году по платинам). А "сорри бонусом" это я от себя назвал его так. На самом деле в Визе люди понимают, что они существенно ухудшили условия программы, поэтому те кто успел слетать до 1 августа и те которые только полетят - находятся уже в не равных условиях. Поэтому для не летавших в этом году первый проход и бесплатный и без проверки трат. Не могу дать ссылку - читал по этому поводу множество источников в том числе и внутренние разъяснения одного из банков. Но суть была такая как написал. Сам я по таким условиям не летал. О чем кстати написал в цитируемом Вами сообщении (выделил цитату для наглядности). На 100% у меня уверенности в этом тоже нет - потому как у самой визы на их сайте есть взаимоисключающие формулировки. Но категорично заявлять что тот кто летал в прошлом году, но не летал в этом - не сможет пройти 1 раз бесплатно - лично я бы не стал. Надо проверять. Но у меня уже не получится :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:17

Re: Лаунж Кей

  Жека79 написав:Я не хочу спорить, но возможно вы ошибаетесь. Мне самому очень интересно узнать результат.
Согласен что спорить бессмысленно - думаю через 10 дней напишу Ваш результат личной попытки. Это будет правильнее всего. В конце концов если не получится сдать багаж без очереди - не велика беда
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:18

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:
  Flamingo написав:То что человек в прошлом году использовал два прохода и не использовал ни одного в этом (при том что они ему были начислены и могли использоваться по июль включительно) ИМХО как раз не лишает его возможности попасть в лаунж в первый раз в этом году бесплатно и без трат в 5к грн.

А почему по июль? Проходы начисляются с 1 января по 31 декабря независимо от даты выпуска карты.

Ну как бы в прошлом году 2 прохода были полностью безусловны и бесплатны. По июль этого года тоже. А с 1 августа надо уже стало набивать 5к грн. Не могу сейчас найти - но помню что читал где-то что первое посещение Лаунжа после 1 августа, если в этом году не использовали ни разу свои проходы - бесплатно и без контроля трат. Именно условие того что не использовались в этом году проходы. Про прошлый год речь не велась.

Ну риск в этом деле не наш случай - у меня стыковка не только в дохе, но и в стамбуле, да ещё и обратно наверняка в сиднее прийдется посидеть. Так что заказал перевыпуск ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9843
З нами з: 23.01.13
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1399 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 24252627>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.