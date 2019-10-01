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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:22

  Stringer написав:Ну риск в этом деле не наш случай - у меня стыковка не только в дохе, но и в стамбуле, да ещё и обратно наверняка в сиднее прийдется посидеть. Так что заказал перевыпуск ;-)


ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее))) :lol:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:27

  Жека79 написав:
  Stringer написав:Ну риск в этом деле не наш случай - у меня стыковка не только в дохе, но и в стамбуле, да ещё и обратно наверняка в сиднее прийдется посидеть. Так что заказал перевыпуск ;-)


ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее))) :lol:

Но нашару как то приятнее :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:46

Re: Лаунж Кей

  Flamingo написав:Не могу сейчас найти - но помню что читал где-то что первое посещение Лаунжа после 1 августа, если в этом году не использовали ни разу свои проходы - бесплатно и без контроля трат.

Такое могли предлагать отдельные сердобольные банки. Сама Visa таких "сорри бонусов" вроде не давала. Что интересно, как-то в категорию таких сердобольных банков попал даже ПБ, когда предлагал компенсировать 1 посещение бизнес-зала в зоне внутренних рейсов Борисполя, когда он стал недоступен по MasterCard Platinum.
ingtrans
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