ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее)))
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:22
ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:27
Но нашару как то приятнее
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Додано: Сер 02 жов, 2019 17:46
Re: Лаунж Кей
Такое могли предлагать отдельные сердобольные банки. Сама Visa таких "сорри бонусов" вроде не давала. Что интересно, как-то в категорию таких сердобольных банков попал даже ПБ, когда предлагал компенсировать 1 посещение бизнес-зала в зоне внутренних рейсов Борисполя, когда он стал недоступен по MasterCard Platinum.
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