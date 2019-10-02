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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 24252627 Додано: Сер 02 жов, 2019 17:22 Stringer написав: Ну риск в этом деле не наш случай - у меня стыковка не только в дохе, но и в стамбуле, да ещё и обратно наверняка в сиднее прийдется посидеть. Так что заказал перевыпуск Ну риск в этом деле не наш случай - у меня стыковка не только в дохе, но и в стамбуле, да ещё и обратно наверняка в сиднее прийдется посидеть. Так что заказал перевыпуск



ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее))) ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее))) Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ ------- Жека79

Повідомлень: 3369 З нами з: 25.12.14 Подякував: 364 раз. Подякували: 491 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 17:27 Жека79 написав: Stringer написав: Ну риск в этом деле не наш случай - у меня стыковка не только в дохе, но и в стамбуле, да ещё и обратно наверняка в сиднее прийдется посидеть. Так что заказал перевыпуск Ну риск в этом деле не наш случай - у меня стыковка не только в дохе, но и в стамбуле, да ещё и обратно наверняка в сиднее прийдется посидеть. Так что заказал перевыпуск



ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее))) ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее)))

Но нашару как то приятнее Но нашару как то приятнее F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9844 З нами з: 23.01.13 Подякував: 283 раз. Подякували: 1400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 17:46 Re: Лаунж Кей Flamingo написав: Не могу сейчас найти - но помню что читал где-то что первое посещение Лаунжа после 1 августа, если в этом году не использовали ни разу свои проходы - бесплатно и без контроля трат. Не могу сейчас найти - но помню что читал где-то что первое посещение Лаунжа после 1 августа, если в этом году не использовали ни разу свои проходы - бесплатно и без контроля трат.

Такое могли предлагать отдельные сердобольные банки. Сама Visa таких "сорри бонусов" вроде не давала. Что интересно, как-то в категорию таких сердобольных банков попал даже ПБ, когда предлагал компенсировать 1 посещение бизнес-зала в зоне внутренних рейсов Борисполя, когда он стал недоступен по MasterCard Platinum. Такое могли предлагать отдельные сердобольные банки. Сама Visa таких "сорри бонусов" вроде не давала. Что интересно, как-то в категорию таких сердобольных банков попал даже ПБ, когда предлагал компенсировать 1 посещение бизнес-зала в зоне внутренних рейсов Борисполя, когда он стал недоступен по MasterCard Platinum. ingtrans

Повідомлень: 74 З нами з: 31.07.19 Подякував: 6 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 22:00 Жека79 написав: Я не хочу спорить, но возможно вы ошибаетесь. Мне самому очень интересно узнать результат.



Банки относятся к таким вопросам очень скурпулезно, и если банк пишет что по такой то карте доступны такие то условия, то скорее всего так оно и есть. А если их нет, то их не будет.



Видели часто ссылку где внизу маленькими буквами написано--За умови підключення послуги банком-емітентом??? Вот не исключено что мастер у укрэксима подключен, а виза нет. В любом случае у вас должен быть консьерж сервис--задайте ему этот вопрос. Но я почему то уверен если бы у Симы была возможность сдачи багажа по визе, они бы это написали, как сделали это у мастера Я не хочу спорить, но возможно вы ошибаетесь. Мне самому очень интересно узнать результат.Банки относятся к таким вопросам очень скурпулезно, и если банк пишет что по такой то карте доступны такие то условия, то скорее всего так оно и есть. А если их нет, то их не будет.Видели часто ссылку где внизу маленькими буквами написано--За умови підключення послуги банком-емітентом??? Вот не исключено что мастер у укрэксима подключен, а виза нет. В любом случае у вас должен быть консьерж сервис--задайте ему этот вопрос. Но я почему то уверен если бы у Симы была возможность сдачи багажа по визе, они бы это написали, как сделали это у мастера

З Mastercard простіше - є чат-бот на фейсбуці, там по біну можна перевірити, які послуги підключені банком. У Visa, здається, загального бота немає, банк може зробити свій окремий. З Mastercard простіше - є чат-бот на фейсбуці, там по біну можна перевірити, які послуги підключені банком. У Visa, здається, загального бота немає, банк може зробити свій окремий. she_ne_investor Повідомлень: 2487 З нами з: 23.09.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 24252627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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