ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее)))
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:22
ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:27
Но нашару как то приятнее
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Додано: Сер 02 жов, 2019 17:46
Re: Лаунж Кей
Такое могли предлагать отдельные сердобольные банки. Сама Visa таких "сорри бонусов" вроде не давала. Что интересно, как-то в категорию таких сердобольных банков попал даже ПБ, когда предлагал компенсировать 1 посещение бизнес-зала в зоне внутренних рейсов Борисполя, когда он стал недоступен по MasterCard Platinum.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:00
З Mastercard простіше - є чат-бот на фейсбуці, там по біну можна перевірити, які послуги підключені банком. У Visa, здається, загального бота немає, банк може зробити свій окремий.
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:10
Боты от Визы
От моего банка прилетела "малява", что с 1 октября Виза для Украины открыла для пользователей премиум карт (от платинума и выше) консьерж-сервис в популярных мессенджерах в виде чат ботов. Боты есть в вайбере, телеграмм и фэйсбуке. Имя - VisaUkraine . Кто любит телефонное общение - +380443000503. Вопросы по программам визы (фастлайн, лаунжкэй, убер, упаковка багажа и т.п.) можно задавать туда. В частности на мой вопрос куда мне обращаться по FastLine в Борисполе, учитывая что моей авиакомпании Qatar airlines нет ни в списке по стойке №48, ни в списке где услуга предоставляется на стойках авикомпаний, оператор попросила полчаса на решение вопроса, а потом сообщила следующее: "я позвонила в fastline в Борисполе и мне ответили, что они обслуживают авиакомпанию Qatar airlines. Услуга доступна картам Visa Infinite и Visa Signature. Вы проходите на 48 стойку, где проверяют вашу карту и если все условия выполнены, проходите вне очереди."
В общем рекомендую в случае вопросов обращаться к ним. При этом на начальном этапе попросят дать Ваши ФИО, номер телефона, название банка, выпустившего Вам премиальную Визу, и максимальный класс карты Виза, которым Вы обладаете.
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