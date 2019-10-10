ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее)))
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:22
ну если че то по 30 баксов за визит и можно сидеть везде, и в дохе и в стамбуле и в сиднее)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:27
Но нашару как то приятнее
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Додано: Сер 02 жов, 2019 17:46
Re: Лаунж Кей
Такое могли предлагать отдельные сердобольные банки. Сама Visa таких "сорри бонусов" вроде не давала. Что интересно, как-то в категорию таких сердобольных банков попал даже ПБ, когда предлагал компенсировать 1 посещение бизнес-зала в зоне внутренних рейсов Борисполя, когда он стал недоступен по MasterCard Platinum.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:00
З Mastercard простіше - є чат-бот на фейсбуці, там по біну можна перевірити, які послуги підключені банком. У Visa, здається, загального бота немає, банк може зробити свій окремий.
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:10
Боты от Визы
От моего банка прилетела "малява", что с 1 октября Виза для Украины открыла для пользователей премиум карт (от платинума и выше) консьерж-сервис в популярных мессенджерах в виде чат ботов. Боты есть в вайбере, телеграмм и фэйсбуке. Имя - VisaUkraine . Кто любит телефонное общение - +380443000503. Вопросы по программам визы (фастлайн, лаунжкэй, убер, упаковка багажа и т.п.) можно задавать туда. В частности на мой вопрос куда мне обращаться по FastLine в Борисполе, учитывая что моей авиакомпании Qatar airlines нет ни в списке по стойке №48, ни в списке где услуга предоставляется на стойках авикомпаний, оператор попросила полчаса на решение вопроса, а потом сообщила следующее: "я позвонила в fastline в Борисполе и мне ответили, что они обслуживают авиакомпанию Qatar airlines. Услуга доступна картам Visa Infinite и Visa Signature. Вы проходите на 48 стойку, где проверяют вашу карту и если все условия выполнены, проходите вне очереди."
В общем рекомендую в случае вопросов обращаться к ним. При этом на начальном этапе попросят дать Ваши ФИО, номер телефона, название банка, выпустившего Вам премиальную Визу, и максимальный класс карты Виза, которым Вы обладаете.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:59
Re: Лаунж Кей
Тут моно решил психануть. Обещают платиновую визу с фишками как у инфинити (безлимитный ланж ки, страховка на мульён) и всего за 3500 в год. Изюминкой является то, что нет необходимости совершать оборот не то что в 20к, а даже в 5 (в сети упоминаний нигде не нашел, пишу со слов поддержки).
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:07
Re: Лаунж Кей
На первый взгляд выглядит сомнительно, хотя практически такая возможность, вероятно, есть. По крайней мере, знаю, что детские платины и элит MC от Правэкса не проверяются на траты.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:12
Re: Лаунж Кей
притом по бину карту обещают "кредитную инфинити".
На вопрос почему ж тогда в тарифах сказано что платинум - вразумительного ничего ответить не смогли. мол тариф платинум, но с начинкой от инфинити. маразм какой-то.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:13
Хм, интересно, мой банк пока молчит при виза платина
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:14
Вроде у Аваля были какие-то нестандартные условия по лаунжкею, так что вполне возможно что и тут виза пошла на какие-то уступки. Они видимо решили отвоевать рынок у мастера, за счет своих премиальных карт.
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