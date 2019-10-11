Flamingo написав: Жека79 написав:
Я не хочу спорить, но возможно вы ошибаетесь. Мне самому очень интересно узнать результат.
Согласен что спорить бессмысленно - думаю через 10 дней напишу Ваш результат личной попытки. Это будет правильнее всего. В конце концов если не получится сдать багаж без очереди - не велика беда
Как и обещал отписываюсь - сразу пошли на стойку 48 - там пробили по терминалу карты - сказали: "все гуд", дали два чека (сказали их надо показать на фастлайне) и дали сопровождающего, который провел нас к стойкам бизнес-класса "катарцев" (у нас были билеты эконом, к стойкам эконом была небольшая очередь). Багаж быстро оформили и мы пошли на фастлайн - там я так понял карты Мастера надо прикладывать для прохода, но у нас Виза - поэтому человек сидящий на проходе сказав: "А виза" приложил поочередно дважды "белый пластик" к считывателю и мы прошли на контроль авиабезопасности. Аналогично на паспортном контроле - опять человек, показанные чеки и белый пластик для прохода в "калитку". В общем все быстро и удобно.