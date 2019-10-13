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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 25262728 Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:39 Re: Лаунж Кей Коллеги, а кто нибудь знает - проход в лаунж по привелегии и дополнительная оплата(если она предусмотрена конкретным лаунжем) должна быть с одной и той же карты платинум, или можно пройти по платине, а произвести дополнительную оплату любой другой картой?

И есть кто нибудь, кто посещал в Сиднее лаунж в 1 терминале (The House - Additional Fee Applies)? Есть вопрос F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9888 З нами з: 23.01.13 Подякував: 288 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 11:37 Flamingo написав: Жека79 написав: Я не хочу спорить, но возможно вы ошибаетесь. Мне самому очень интересно узнать результат. Я не хочу спорить, но возможно вы ошибаетесь. Мне самому очень интересно узнать результат. Согласен что спорить бессмысленно - думаю через 10 дней напишу Ваш результат личной попытки. Это будет правильнее всего. В конце концов если не получится сдать багаж без очереди - не велика беда Согласен что спорить бессмысленно - думаю через 10 дней напишу Ваш результат личной попытки. Это будет правильнее всего. В конце концов если не получится сдать багаж без очереди - не велика беда

Как и обещал отписываюсь - сразу пошли на стойку 48 - там пробили по терминалу карты - сказали: "все гуд", дали два чека (сказали их надо показать на фастлайне) и дали сопровождающего, который провел нас к стойкам бизнес-класса "катарцев" (у нас были билеты эконом, к стойкам эконом была небольшая очередь). Багаж быстро оформили и мы пошли на фастлайн - там я так понял карты Мастера надо прикладывать для прохода, но у нас Виза - поэтому человек сидящий на проходе сказав: "А виза" приложил поочередно дважды "белый пластик" к считывателю и мы прошли на контроль авиабезопасности. Аналогично на паспортном контроле - опять человек, показанные чеки и белый пластик для прохода в "калитку". В общем все быстро и удобно. Как и обещал отписываюсь - сразу пошли на стойку 48 - там пробили по терминалу карты - сказали: "все гуд", дали два чека (сказали их надо показать на фастлайне) и дали сопровождающего, который провел нас к стойкам бизнес-класса "катарцев" (у нас были билеты эконом, к стойкам эконом была небольшая очередь). Багаж быстро оформили и мы пошли на фастлайн - там я так понял карты Мастера надо прикладывать для прохода, но у нас Виза - поэтому человек сидящий на проходе сказав: "А виза" приложил поочередно дважды "белый пластик" к считывателю и мы прошли на контроль авиабезопасности. Аналогично на паспортном контроле - опять человек, показанные чеки и белый пластик для прохода в "калитку". В общем все быстро и удобно. Flamingo

Повідомлень: 3128 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 17:34 выгодно ребята, что-то я уже запутался, на сейчас какой самый выгодный вариант для бесплатного посещения Лаунж Кеев ? в планах 5-10 посещений на одного человека (всего 2) в городах, где я так понимаю нет залов Мастера. SILVER_UA Повідомлень: 449 З нами з: 21.07.10 Подякував: 51 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 18:48 SILVER_UA написав: ребята, что-то я уже запутался, на сейчас какой самый выгодный вариант для бесплатного посещения Лаунж Кеев ? в планах 5-10 посещений на одного человека (всего 2) в городах, где я так понимаю нет залов Мастера. ребята, что-то я уже запутался, на сейчас какой самый выгодный вариант для бесплатного посещения Лаунж Кеев ? в планах 5-10 посещений на одного человека (всего 2) в городах, где я так понимаю нет залов Мастера.

Если до 10 посещений на человека - надо смотреть на варианты с «безлимитом» по инфинити. Вроде как моно обещает давать инфинити за 3500 в год. Про Мегабанк писали, мол за 200 грн в месяц дают инфинити, а если выполнять условия по тратам то вообще бесплатно. Но надо учитывать что сама виза будет просить оборот в 20к для посещения. В то-же самое время моно обещает что оборот не нужен будет, но не все этому верят, хотя на практике ещё никто ж не проверял. У эксима за 10к, но с кешбеком в 7% высоколиквидными фантиками. Если до 10 посещений на человека - надо смотреть на варианты с «безлимитом» по инфинити. Вроде как моно обещает давать инфинити за 3500 в год. Про Мегабанк писали, мол за 200 грн в месяц дают инфинити, а если выполнять условия по тратам то вообще бесплатно. Но надо учитывать что сама виза будет просить оборот в 20к для посещения. В то-же самое время моно обещает что оборот не нужен будет, но не все этому верят, хотя на практике ещё никто ж не проверял. У эксима за 10к, но с кешбеком в 7% высоколиквидными фантиками. maxim2014 Повідомлень: 1583 З нами з: 19.09.14 Подякував: 152 раз. Подякували: 124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 18:50 Re: Лаунж Кей А ещё у Альфы вроде по ткано карте за 150 грн в месяц 10 посещений (с требованием по обороту) maxim2014 Повідомлень: 1583 З нами з: 19.09.14 Подякував: 152 раз. Подякували: 124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 20:46 SILVER_UA

Новый пакет "платинум" от Моно с картами виза инфинити и/или мастер элит. Не бесплатно, конечно, но самый дешевый вариант на рынке для безлимитных лаунжей и БЕЗ условий по тратам. mikos Повідомлень: 53 З нами з: 07.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 жов, 2019 20:47 maxim2014 написав: В то-же самое время моно обещает что оборот не нужен будет, но не все этому верят, хотя на практике ещё никто ж не проверял. В то-же самое время моно обещает что оборот не нужен будет, но не все этому верят, хотя на практике ещё никто ж не проверял.

Уже проверено и не раз, у Моно нет условий по тратам ни для визы, ни для мастера.

А новый их новый "платинум" дешевле айрона )) Уже проверено и не раз, у Моно нет условий по тратам ни для визы, ни для мастера.А новый их новый "платинум" дешевле айрона )) mikos Повідомлень: 53 З нами з: 07.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25262728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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