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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:39
Коллеги, а кто нибудь знает - проход в лаунж по привелегии и дополнительная оплата(если она предусмотрена конкретным лаунжем) должна быть с одной и той же карты платинум, или можно пройти по платине, а произвести дополнительную оплату любой другой картой?
И есть кто нибудь, кто посещал в Сиднее лаунж в 1 терминале (The House - Additional Fee Applies)? Есть вопрос
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Додано: Суб 12 жов, 2019 11:37
Flamingo написав: Жека79 написав:
Я не хочу спорить, но возможно вы ошибаетесь. Мне самому очень интересно узнать результат.
Согласен что спорить бессмысленно - думаю через 10 дней напишу Ваш результат личной попытки. Это будет правильнее всего. В конце концов если не получится сдать багаж без очереди - не велика беда
Как и обещал отписываюсь - сразу пошли на стойку 48 - там пробили по терминалу карты - сказали: "все гуд", дали два чека (сказали их надо показать на фастлайне) и дали сопровождающего, который провел нас к стойкам бизнес-класса "катарцев" (у нас были билеты эконом, к стойкам эконом была небольшая очередь). Багаж быстро оформили и мы пошли на фастлайн - там я так понял карты Мастера надо прикладывать для прохода, но у нас Виза - поэтому человек сидящий на проходе сказав: "А виза" приложил поочередно дважды "белый пластик" к считывателю и мы прошли на контроль авиабезопасности. Аналогично на паспортном контроле - опять человек, показанные чеки и белый пластик для прохода в "калитку". В общем все быстро и удобно.
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Flamingo
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:34
ребята, что-то я уже запутался, на сейчас какой самый выгодный вариант для бесплатного посещения Лаунж Кеев ? в планах 5-10 посещений на одного человека (всего 2) в городах, где я так понимаю нет залов Мастера.
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SILVER_UA
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:48
SILVER_UA написав:
ребята, что-то я уже запутался, на сейчас какой самый выгодный вариант для бесплатного посещения Лаунж Кеев ? в планах 5-10 посещений на одного человека (всего 2) в городах, где я так понимаю нет залов Мастера.
Если до 10 посещений на человека - надо смотреть на варианты с «безлимитом» по инфинити. Вроде как моно обещает давать инфинити за 3500 в год. Про Мегабанк писали, мол за 200 грн в месяц дают инфинити, а если выполнять условия по тратам то вообще бесплатно. Но надо учитывать что сама виза будет просить оборот в 20к для посещения. В то-же самое время моно обещает что оборот не нужен будет, но не все этому верят, хотя на практике ещё никто ж не проверял. У эксима за 10к, но с кешбеком в 7% высоколиквидными фантиками.
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maxim2014
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:50
А ещё у Альфы вроде по ткано карте за 150 грн в месяц 10 посещений (с требованием по обороту)
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maxim2014
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Додано: Нед 13 жов, 2019 20:46
SILVER_UA
Новый пакет "платинум" от Моно с картами виза инфинити и/или мастер элит. Не бесплатно, конечно, но самый дешевый вариант на рынке для безлимитных лаунжей и БЕЗ условий по тратам.
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mikos
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Додано: Нед 13 жов, 2019 20:47
maxim2014 написав:
В то-же самое время моно обещает что оборот не нужен будет, но не все этому верят, хотя на практике ещё никто ж не проверял.
Уже проверено и не раз, у Моно нет условий по тратам ни для визы, ни для мастера.
А новый их новый "платинум" дешевле айрона ))
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mikos
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Додано: Пон 14 жов, 2019 10:24
mikos написав:SILVER_UA
Новый пакет "платинум" от Моно с картами виза инфинити и/или мастер элит. Не бесплатно, конечно, но самый дешевый вариант на рынке для безлимитных лаунжей и БЕЗ условий по тратам.
Моно пакет не безплатний. Там багато оплат.
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Ethereum
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Додано: Пон 14 жов, 2019 10:34
Ethereum написав:
Моно пакет не безплатний. Там багато оплат.
В каком смысле "много оплат"? 500 грн за выпуск карты и 250 грн ежемесячно - вот и все оплаты. Если и не самый дешевый, то наверняка один из самых дешевых на нашем рынке, при том, что никаких дополнительных условий для получения бесплатного безлимитного доступа к залам нет. Лично я считаю это предоложение одним из лучшых, если говорить конкретно о посещении залов.
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ingtrans
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Додано: Пон 14 жов, 2019 11:05
Ethereum написав:
Моно пакет не безплатний. Там багато оплат.
Совсем бесплатно будут только шаровые виза или мастер, но с выполнением условий по тратам ))
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mikos
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