У них же карта класу Platinum? І було два безкоштовних. Звідки зараз 10 взялося - теж індивідуальні умови???
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:17
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:32
Re: Лаунж Кей
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:22
лайнж кей
скажите пожалуйста всегда ли можно без проблем зайти по приложению (qr) ? дело в том, что у другого человека нет пока своих бесплатных входов, думал по моим зайти.
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:30
Re: Лаунж Кей
Всегда или не совсем всегда вряд ли кто подтвердит, но я жену проводил. Только предварительно в приложении свое имя поменял на ее, чтобы QR-код содержал то же имя, что и в посадочном. А карта была привязана моя.
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