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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:17

  maxim2014 написав:А ещё у Альфы вроде по ткано карте за 150 грн в месяц 10 посещений (с требованием по обороту)

У них же карта класу Platinum? І було два безкоштовних. Звідки зараз 10 взялося - теж індивідуальні умови???
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:32

Re: Лаунж Кей

  she_ne_investor написав:У них же карта класу Platinum? І було два безкоштовних. Звідки зараз 10 взялося - теж індивідуальні умови???

По карте Travel обещают 10.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:22

лайнж кей

скажите пожалуйста всегда ли можно без проблем зайти по приложению (qr) ? дело в том, что у другого человека нет пока своих бесплатных входов, думал по моим зайти.
SILVER_UA
 
Повідомлень: 474
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:30

Re: Лаунж Кей

  SILVER_UA написав:скажите пожалуйста всегда ли можно без проблем зайти по приложению (qr) ?

Всегда или не совсем всегда вряд ли кто подтвердит, но я жену проводил. Только предварительно в приложении свое имя поменял на ее, чтобы QR-код содержал то же имя, что и в посадочном. А карта была привязана моя.
ingtrans
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Повідомлень: 154
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 26272829
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