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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:17
maxim2014 написав:
А ещё у Альфы вроде по ткано карте за 150 грн в месяц 10 посещений (с требованием по обороту)
У них же карта класу Platinum? І було два безкоштовних. Звідки зараз 10 взялося - теж індивідуальні умови???
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she_ne_investor
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:32
she_ne_investor написав:
У них же карта класу Platinum? І було два безкоштовних. Звідки зараз 10 взялося - теж індивідуальні умови???
По карте Travel обещают 10.
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ingtrans
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:22
скажите пожалуйста всегда ли можно без проблем зайти по приложению (qr) ? дело в том, что у другого человека нет пока своих бесплатных входов, думал по моим зайти.
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SILVER_UA
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:30
SILVER_UA написав:
скажите пожалуйста всегда ли можно без проблем зайти по приложению (qr) ?
Всегда или не совсем всегда вряд ли кто подтвердит, но я жену проводил. Только предварительно в приложении свое имя поменял на ее, чтобы QR-код содержал то же имя, что и в посадочном. А карта была привязана моя.
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ingtrans
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:38
SILVER_UA написав:
скажите пожалуйста всегда ли можно без проблем зайти по приложению (qr) ? дело в том, что у другого человека нет пока своих бесплатных входов, думал по моим зайти.
думаю всегда ... т.к. даже если у них не работает сканнер то кура вручную смотрит регистрационный код в приложении и вручняк вбивает
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:56
ingtrans, т. е. вы - по пластику, жена - по qr.
А карта одна и та же?
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Alpha1251
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:59
Alpha1251 написав:
ingtrans, т. е. вы - по пластику, жена - по qr.
А карта одна и та же?
Нет, жена по QR-коду, а я по совсем другой карте.
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ingtrans
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