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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 10:27

Вчера в Борисполе около 9 утра в лондже Mastercard пассажиров бизнес-класса отправляли в какой-то другой зал, объясняя заполненностью. Лондж и правда был заполнен, с трудом нашли место.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 12:48

  ingtrans написав:Вчера в Борисполе около 9 утра в лондже Mastercard пассажиров бизнес-класса отправляли в какой-то другой зал, объясняя заполненностью. Лондж и правда был заполнен, с трудом нашли место.


раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 15:46

  IMPRINTER написав:раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж )


и так уже подняли.
лучше пускай второй зал открывают!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 00:46

Лаунж Кей

после регистрации аккаунта возник вопрос, если несколько карт, то нужно регистрировать разные аккаунты ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 01:06

  SILVER_UA написав:после регистрации аккаунта возник вопрос, если несколько карт, то нужно регистрировать разные аккаунты ?


да
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:28

Что-то в зале на внутренних рейсах в Борисполе вчера было гораздо больше посетителей, чем обычно, при том, что в общем зале ожидания было даже менее многолюдно, чем обычно...
ingtrans
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Повідомлень: 166
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  #<1 ... 27282930
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