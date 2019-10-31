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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 27 жов, 2019 10:27
Вчера в Борисполе около 9 утра в лондже Mastercard пассажиров бизнес-класса отправляли в какой-то другой зал, объясняя заполненностью. Лондж и правда был заполнен, с трудом нашли место.
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ingtrans
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Додано: Нед 27 жов, 2019 12:48
ingtrans написав:
Вчера в Борисполе около 9 утра в лондже Mastercard пассажиров бизнес-класса отправляли в какой-то другой зал, объясняя заполненностью. Лондж и правда был заполнен, с трудом нашли место.
раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж )
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Додано: Нед 27 жов, 2019 15:46
IMPRINTER написав:
раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж )
и так уже подняли.
лучше пускай второй зал открывают!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Чет 31 жов, 2019 00:46
после регистрации аккаунта возник вопрос, если несколько карт, то нужно регистрировать разные аккаунты ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 31 жов, 2019 01:06
SILVER_UA написав:
после регистрации аккаунта возник вопрос, если несколько карт, то нужно регистрировать разные аккаунты ?
да
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:28
Что-то в зале на внутренних рейсах в Борисполе вчера было гораздо больше посетителей, чем обычно, при том, что в общем зале ожидания было даже менее многолюдно, чем обычно...
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ingtrans
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