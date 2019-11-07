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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 27 жов, 2019 10:27
Вчера в Борисполе около 9 утра в лондже Mastercard пассажиров бизнес-класса отправляли в какой-то другой зал, объясняя заполненностью. Лондж и правда был заполнен, с трудом нашли место.
Додано: Нед 27 жов, 2019 12:48
раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж )
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Додано: Нед 27 жов, 2019 15:46
и так уже подняли.
лучше пускай второй зал открывают!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 31 жов, 2019 00:46
Лаунж Кей
после регистрации аккаунта возник вопрос, если несколько карт, то нужно регистрировать разные аккаунты ?
Додано: Чет 31 жов, 2019 01:06
да
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:28
Что-то в зале на внутренних рейсах в Борисполе вчера было гораздо больше посетителей, чем обычно, при том, что в общем зале ожидания было даже менее многолюдно, чем обычно...
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:08
Господа, признавайтесь "бесплатный" (условно "бесплатный" или до 70грн за "билет") пластик платинум под лаунжи?
из того что знаю это Алла ("платинум блек" дают 3 карты за 200 грн = 67 грн./за "билет", цена вопроса 12 операций в месяц)
может где дают под депозиты (до 10К или же за короткий депозит до 15 дней) или бесплатность по количеству операций?
или если бесплатность по сумме то должен быть хороший кэшбек (хотябы 3%)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:16
Re: Лаунж Кей
В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?
Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:07
По Alfa Travel привилегии Visa Signature. Поэтому 10 посещений.
Подскажите по требованиям по трат 10 тыс/мес по допке к визе. Мне тут сказали, что по каждому отдельному пластику подсчет идет отдельный. Так ли это?
Кроме того, якобы к допке Alfa Travel якобы требования по тратам - 5 тыс/мес (возможно она идет по категории Platinum).
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