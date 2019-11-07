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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 27282930 Додано: Нед 27 жов, 2019 10:27 Вчера в Борисполе около 9 утра в лондже Mastercard пассажиров бизнес-класса отправляли в какой-то другой зал, объясняя заполненностью. Лондж и правда был заполнен, с трудом нашли место. ingtrans

Повідомлень: 185 З нами з: 31.07.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2019 12:48 ingtrans написав: Вчера в Борисполе около 9 утра в лондже Mastercard пассажиров бизнес-класса отправляли в какой-то другой зал, объясняя заполненностью. Лондж и правда был заполнен, с трудом нашли место. Вчера в Борисполе около 9 утра в лондже Mastercard пассажиров бизнес-класса отправляли в какой-то другой зал, объясняя заполненностью. Лондж и правда был заполнен, с трудом нашли место.



раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж ) раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36631 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5832 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 жов, 2019 15:46 IMPRINTER написав: раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж ) раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж )



и так уже подняли.

лучше пускай второй зал открывают!!! и так уже подняли.лучше пускай второй зал открывают!!! ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***

осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3240 З нами з: 21.04.11 Подякував: 490 раз. Подякували: 314 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 00:46 Лаунж Кей после регистрации аккаунта возник вопрос, если несколько карт, то нужно регистрировать разные аккаунты ? SILVER_UA Повідомлень: 477 З нами з: 21.07.10 Подякував: 64 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 жов, 2019 01:06 SILVER_UA написав: после регистрации аккаунта возник вопрос, если несколько карт, то нужно регистрировать разные аккаунты ? после регистрации аккаунта возник вопрос, если несколько карт, то нужно регистрировать разные аккаунты ?



да да Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36631 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5832 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:28 Что-то в зале на внутренних рейсах в Борисполе вчера было гораздо больше посетителей, чем обычно, при том, что в общем зале ожидания было даже менее многолюдно, чем обычно... ingtrans

Повідомлень: 185 З нами з: 31.07.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:08 Господа, признавайтесь "бесплатный" (условно "бесплатный" или до 70грн за "билет") пластик платинум под лаунжи?



из того что знаю это Алла ("платинум блек" дают 3 карты за 200 грн = 67 грн./за "билет", цена вопроса 12 операций в месяц)

может где дают под депозиты (до 10К или же за короткий депозит до 15 дней) или бесплатность по количеству операций?

или если бесплатность по сумме то должен быть хороший кэшбек (хотябы 3%) ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***

осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3240 З нами з: 21.04.11 Подякував: 490 раз. Подякували: 314 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:16 Re: Лаунж Кей В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був? Ethereum Повідомлень: 839 З нами з: 11.02.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:07 she_ne_investor написав: maxim2014 написав: А ещё у Альфы вроде по ткано карте за 150 грн в месяц 10 посещений (с требованием по обороту) А ещё у Альфы вроде по ткано карте за 150 грн в месяц 10 посещений (с требованием по обороту)

У них же карта класу Platinum? І було два безкоштовних. Звідки зараз 10 взялося - теж індивідуальні умови??? У них же карта класу Platinum? І було два безкоштовних. Звідки зараз 10 взялося - теж індивідуальні умови???



По Alfa Travel привилегии Visa Signature. Поэтому 10 посещений.



Подскажите по требованиям по трат 10 тыс/мес по допке к визе. Мне тут сказали, что по каждому отдельному пластику подсчет идет отдельный. Так ли это?



Кроме того, якобы к допке Alfa Travel якобы требования по тратам - 5 тыс/мес (возможно она идет по категории Platinum). По Alfa Travel привилегии Visa Signature. Поэтому 10 посещений.Подскажите по требованиям по трат 10 тыс/мес по допке к визе. Мне тут сказали, что по каждому отдельному пластику подсчет идет отдельный. Так ли это?Кроме того, якобы к допке Alfa Travel якобы требования по тратам - 5 тыс/мес (возможно она идет по категории Platinum). Esq Повідомлень: 1419 З нами з: 18.08.06 Подякував: 459 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 27282930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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