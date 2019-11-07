RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Лаунж Кей

Лаунж Кей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 10:27

Вчера в Борисполе около 9 утра в лондже Mastercard пассажиров бизнес-класса отправляли в какой-то другой зал, объясняя заполненностью. Лондж и правда был заполнен, с трудом нашли место.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 186
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 12:48

  ingtrans написав:Вчера в Борисполе около 9 утра в лондже Mastercard пассажиров бизнес-класса отправляли в какой-то другой зал, объясняя заполненностью. Лондж и правда был заполнен, с трудом нашли место.


раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36631
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5832 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 15:46

  IMPRINTER написав:раз так, - то скоро будем ожидать повышение размера оборота по мастеру для бесплатного входа в лаунж )


и так уже подняли.
лучше пускай второй зал открывают!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3240
З нами з: 21.04.11
Подякував: 490 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 00:46

Лаунж Кей

после регистрации аккаунта возник вопрос, если несколько карт, то нужно регистрировать разные аккаунты ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 477
З нами з: 21.07.10
Подякував: 64 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 01:06

  SILVER_UA написав:после регистрации аккаунта возник вопрос, если несколько карт, то нужно регистрировать разные аккаунты ?


да
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36631
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5832 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:28

Что-то в зале на внутренних рейсах в Борисполе вчера было гораздо больше посетителей, чем обычно, при том, что в общем зале ожидания было даже менее многолюдно, чем обычно...
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 186
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:08

Господа, признавайтесь "бесплатный" (условно "бесплатный" или до 70грн за "билет") пластик платинум под лаунжи?

из того что знаю это Алла ("платинум блек" дают 3 карты за 200 грн = 67 грн./за "билет", цена вопроса 12 операций в месяц)
может где дают под депозиты (до 10К или же за короткий депозит до 15 дней) или бесплатность по количеству операций?
или если бесплатность по сумме то должен быть хороший кэшбек (хотябы 3%)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3240
З нами з: 21.04.11
Подякував: 490 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:16

Re: Лаунж Кей

В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?
Ethereum
 
Повідомлень: 839
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:07

  she_ne_investor написав:
  maxim2014 написав:А ещё у Альфы вроде по ткано карте за 150 грн в месяц 10 посещений (с требованием по обороту)

У них же карта класу Platinum? І було два безкоштовних. Звідки зараз 10 взялося - теж індивідуальні умови???


По Alfa Travel привилегии Visa Signature. Поэтому 10 посещений.

Подскажите по требованиям по трат 10 тыс/мес по допке к визе. Мне тут сказали, что по каждому отдельному пластику подсчет идет отдельный. Так ли это?

Кроме того, якобы к допке Alfa Travel якобы требования по тратам - 5 тыс/мес (возможно она идет по категории Platinum).
Esq
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 18.08.06
Подякував: 459 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:39

Re: Лаунж Кей

  Esq написав:Мне тут сказали, что по каждому отдельному пластику подсчет идет отдельный. Так ли это?

Конкретно по Альфе не подскажу, но с чем сталкивался у других банков - траты считаются по картам, а не по счету, соответственно, траты должны быть по каждой карте.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 186
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (300)
08.11.2019 06:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.