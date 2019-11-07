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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:28

Re: Лаунж Кей

  Ethereum написав:В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?

Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно.
ingtrans
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  #<1 ... 28293031
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