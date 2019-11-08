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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:28

Re: Лаунж Кей

  Ethereum написав:В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?

Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:29

  ingtrans написав:
  Ethereum написав:В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?

Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно.


Для этих целей есть сайты обоих прогоамм, где четкоинаписано в каком аэропорту иив каком терминале и в какой зал вы можете попасть + график работы щала и тут "советы бывалых" не нужны
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:34

  IMPRINTER написав:
  ingtrans написав:
  Ethereum написав:В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?

Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно.


Для этих целей есть сайты обоих прогоамм, где четкоинаписано в каком аэропорту иив каком терминале и в какой зал вы можете попасть + график работы щала и тут "советы бывалых" не нужны

Примерно так, но немного запутаннее. Добавлю, что нужно ещё знать, что по свим картам даёт банк, потому что карта карте рознь. Так, например, платиновая Mastercard monobank даёт неограниченный бесплатный безусловный доступ в залы по Loungekey, а платиновая Mastercard ПБ даёт бесплатный неограниченный доступ только в мастеркардовский зал в Борисполе и только при соблюдении условий по тратам. Visa даёт доступ по Loungekey, но условия могут отличаться от банка к банку.
ingtrans
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Повідомлень: 188
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 28293031
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