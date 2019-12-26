Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:28
Re: Лаунж Кей
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:29
Для этих целей есть сайты обоих прогоамм, где четкоинаписано в каком аэропорту иив каком терминале и в какой зал вы можете попасть + график работы щала и тут "советы бывалых" не нужны
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:34
Примерно так, но немного запутаннее. Добавлю, что нужно ещё знать, что по свим картам даёт банк, потому что карта карте рознь. Так, например, платиновая Mastercard monobank даёт неограниченный бесплатный безусловный доступ в залы по Loungekey, а платиновая Mastercard ПБ даёт бесплатный неограниченный доступ только в мастеркардовский зал в Борисполе и только при соблюдении условий по тратам. Visa даёт доступ по Loungekey, но условия могут отличаться от банка к банку.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:31
Re: Лаунж Кей
Друзі, хто з пакетом айрон/платина від моно ходив в зали лаунж кей (не мастеркард лаунж) - ви реєстрували в додатки візу інфініт з пакета чи все ж проходили по ворлд еліт?
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