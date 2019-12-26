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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 28293031 Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:28 Re: Лаунж Кей Ethereum написав: В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був? В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?

Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно. Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно. ingtrans

Повідомлень: 341 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:29 ingtrans написав: Ethereum написав: В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був? В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?

Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно. Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно.



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Повідомлень: 36716 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5838 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:34 IMPRINTER написав: ingtrans написав: Ethereum написав: В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був? В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?

Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно. Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно.



Для этих целей есть сайты обоих прогоамм, где четкоинаписано в каком аэропорту иив каком терминале и в какой зал вы можете попасть + график работы щала и тут "советы бывалых" не нужны Для этих целей есть сайты обоих прогоамм, где четкоинаписано в каком аэропорту иив каком терминале и в какой зал вы можете попасть + график работы щала и тут "советы бывалых" не нужны

Примерно так, но немного запутаннее. Добавлю, что нужно ещё знать, что по свим картам даёт банк, потому что карта карте рознь. Так, например, платиновая Mastercard monobank даёт неограниченный бесплатный безусловный доступ в залы по Loungekey, а платиновая Mastercard ПБ даёт бесплатный неограниченный доступ только в мастеркардовский зал в Борисполе и только при соблюдении условий по тратам. Visa даёт доступ по Loungekey, но условия могут отличаться от банка к банку. Примерно так, но немного запутаннее. Добавлю, что нужно ещё знать, что по свим картам даёт банк, потому что карта карте рознь. Так, например, платиновая Mastercard monobank даёт неограниченный бесплатный безусловный доступ в залы по Loungekey, а платиновая Mastercard ПБ даёт бесплатный неограниченный доступ только в мастеркардовский зал в Борисполе и только при соблюдении условий по тратам. Visa даёт доступ по Loungekey, но условия могут отличаться от банка к банку. ingtrans

Повідомлень: 341 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 23:31 Re: Лаунж Кей Друзі, хто з пакетом айрон/платина від моно ходив в зали лаунж кей (не мастеркард лаунж) - ви реєстрували в додатки візу інфініт з пакета чи все ж проходили по ворлд еліт? Sain_повернувся Повідомлень: 856 З нами з: 13.10.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 05:30 Re: Лаунж Кей Sain_повернувся написав: Друзі, хто з пакетом айрон/платина від моно ходив в зали лаунж кей (не мастеркард лаунж) - ви реєстрували в додатки візу інфініт з пакета чи все ж проходили по ворлд еліт? Друзі, хто з пакетом айрон/платина від моно ходив в зали лаунж кей (не мастеркард лаунж) - ви реєстрували в додатки візу інфініт з пакета чи все ж проходили по ворлд еліт?

Виртуальная Visa Infinite не регистрируется в приложении, так что проходить по физической World Elite. Виртуальная Visa Infinite не регистрируется в приложении, так что проходить по физической World Elite. ingtrans

Повідомлень: 341 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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