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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:28

Re: Лаунж Кей

  Ethereum написав:В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?

Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:29

  ingtrans написав:
  Ethereum написав:В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?

Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно.


Для этих целей есть сайты обоих прогоамм, где четкоинаписано в каком аэропорту иив каком терминале и в какой зал вы можете попасть + график работы щала и тут "советы бывалых" не нужны
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:34

  IMPRINTER написав:
  ingtrans написав:
  Ethereum написав:В Мінську бере Мастеркард тільки? Чи Віза приймає? Хто був?

Не был, но судя по тому, что Минск работает по Loungekey, Visa должны принимать, а вот с Mastercard не так очевидно.


Для этих целей есть сайты обоих прогоамм, где четкоинаписано в каком аэропорту иив каком терминале и в какой зал вы можете попасть + график работы щала и тут "советы бывалых" не нужны

Примерно так, но немного запутаннее. Добавлю, что нужно ещё знать, что по свим картам даёт банк, потому что карта карте рознь. Так, например, платиновая Mastercard monobank даёт неограниченный бесплатный безусловный доступ в залы по Loungekey, а платиновая Mastercard ПБ даёт бесплатный неограниченный доступ только в мастеркардовский зал в Борисполе и только при соблюдении условий по тратам. Visa даёт доступ по Loungekey, но условия могут отличаться от банка к банку.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:31

Re: Лаунж Кей

Друзі, хто з пакетом айрон/платина від моно ходив в зали лаунж кей (не мастеркард лаунж) - ви реєстрували в додатки візу інфініт з пакета чи все ж проходили по ворлд еліт?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 05:30

Re: Лаунж Кей

  Sain_повернувся написав:Друзі, хто з пакетом айрон/платина від моно ходив в зали лаунж кей (не мастеркард лаунж) - ви реєстрували в додатки візу інфініт з пакета чи все ж проходили по ворлд еліт?

Виртуальная Visa Infinite не регистрируется в приложении, так что проходить по физической World Elite.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:44

  ingtrans написав:
  Sain_повернувся написав:Друзі, хто з пакетом айрон/платина від моно ходив в зали лаунж кей (не мастеркард лаунж) - ви реєстрували в додатки візу інфініт з пакета чи все ж проходили по ворлд еліт?

Виртуальная Visa Infinite не регистрируется в приложении, так что проходить по физической World Elite.


Это вы так решили или лично проверяли? Горох говлрит, что проблем с регисрацией нет вирт инфинити
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:46

Re: Лаунж Кей

  IMPRINTER написав:Это вы так решили или лично проверяли? Горох говлрит, что проблем с регисрацией нет вирт инфинити

Это я так реально проверял и долго мучил поддержку. Дело, правда, было еще в августе. Последний раз пробовал где-то октябре.

UPD. Попробовал сейчас - всё так же "Please enter a valid payment card number associated with LoungeKey". World Elite принимает как валидную.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:52

Re: Лаунж Кей

Зарегил только чт эккаунт виртуальной Визой из железного пакета в приложении LoungeKey.
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:53

Re: Лаунж Кей

  Esq написав:Зарегил только чт эккаунт виртуальной Визой из железного пакета в приложении LoungeKey.

Странно, у меня никак - "Please enter a valid payment card number associated with LoungeKey" и всё.
ingtrans
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