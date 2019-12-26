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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:51

Re: Лаунж Кей

  IMPRINTER написав:на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой

Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:55

  ingtrans написав:
  IMPRINTER написав:на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой

Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду.


это они декларировали с момента введения продукта на рынок
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:59

  IMPRINTER написав:
  ingtrans написав:
  IMPRINTER написав:на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой

Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду.


это они декларировали с момента введения продукта на рынок

Не, была там какая-то бодяга в группе из за этого, но что конкретно и как порешали не помню, потому как меня это мало интересовало
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:05

Re: Лаунж Кей

  IMPRINTER написав:это они декларировали с момента введения продукта на рынок

Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:21

  ingtrans написав:
  IMPRINTER написав:это они декларировали с момента введения продукта на рынок

Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется.

Дякую за інфу. До цього в ланж кей ходив лише по візам, спробую тепер по мастеру від моно. Цікаво як буде з карткою без номера (собі зробив айрон а дівчині - платину без номера).
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:31

  Sain_повернувся написав:
  ingtrans написав:
  IMPRINTER написав:это они декларировали с момента введения продукта на рынок

Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется.

Дякую за інфу. До цього в ланж кей ходив лише по візам, спробую тепер по мастеру від моно. Цікаво як буде з карткою без номера (собі зробив айрон а дівчині - платину без номера).

Жена без проблем ходила по платиновой без номера в Loungekey. Карту терминалом считывали.
ingtrans
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  #<1 ... 29303132
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