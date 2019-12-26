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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 29303132 Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:51 Re: Лаунж Кей IMPRINTER написав: на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой

Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду. Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду. ingtrans

Повідомлень: 349 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:55 ingtrans написав: IMPRINTER написав: на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой

Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду. Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду.



это они декларировали с момента введения продукта на рынок это они декларировали с момента введения продукта на рынок Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36721 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5838 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:59 IMPRINTER написав: ingtrans написав: IMPRINTER написав: на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой

Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду. Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду.



это они декларировали с момента введения продукта на рынок это они декларировали с момента введения продукта на рынок

Не, была там какая-то бодяга в группе из за этого, но что конкретно и как порешали не помню, потому как меня это мало интересовало Не, была там какая-то бодяга в группе из за этого, но что конкретно и как порешали не помню, потому как меня это мало интересовало F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 10198 З нами з: 23.01.13 Подякував: 296 раз. Подякували: 1446 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:05 Re: Лаунж Кей IMPRINTER написав: это они декларировали с момента введения продукта на рынок это они декларировали с момента введения продукта на рынок

Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется. Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется. ingtrans

Повідомлень: 349 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:21 ingtrans написав: IMPRINTER написав: это они декларировали с момента введения продукта на рынок это они декларировали с момента введения продукта на рынок

Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется. Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется.

Дякую за інфу. До цього в ланж кей ходив лише по візам, спробую тепер по мастеру від моно. Цікаво як буде з карткою без номера (собі зробив айрон а дівчині - платину без номера). Дякую за інфу. До цього в ланж кей ходив лише по візам, спробую тепер по мастеру від моно. Цікаво як буде з карткою без номера (собі зробив айрон а дівчині - платину без номера). Sain_повернувся Повідомлень: 857 З нами з: 13.10.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:31 Sain_повернувся написав: ingtrans написав: IMPRINTER написав: это они декларировали с момента введения продукта на рынок это они декларировали с момента введения продукта на рынок

Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется. Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется.

Дякую за інфу. До цього в ланж кей ходив лише по візам, спробую тепер по мастеру від моно. Цікаво як буде з карткою без номера (собі зробив айрон а дівчині - платину без номера). Дякую за інфу. До цього в ланж кей ходив лише по візам, спробую тепер по мастеру від моно. Цікаво як буде з карткою без номера (собі зробив айрон а дівчині - платину без номера).

Жена без проблем ходила по платиновой без номера в Loungekey. Карту терминалом считывали. Жена без проблем ходила по платиновой без номера в Loungekey. Карту терминалом считывали. ingtrans

Повідомлень: 349 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 29303132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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