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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:51
IMPRINTER написав:
на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой
Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:55
ingtrans написав: IMPRINTER написав:
на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой
Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду.
это они декларировали с момента введения продукта на рынок
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:59
IMPRINTER написав: ingtrans написав: IMPRINTER написав:
на фейсбуве и горох и иванов бтили себя в грудь что инфинити вирт должна решитьмся бюез проблем. так что расскажите им про этот диалог с поддержкой
Ну диалог был в августе, может действительно что-то порешали с тех пор, хотя у меня никакой разницы нет. Да и, честно говоря, нет особого смысла добавлять и виртуальную в LoungeKey - по World Elite те же самые привилегии. Разве что с целью провести кого-то по QR-коду.
это они декларировали с момента введения продукта на рынок
Не, была там какая-то бодяга в группе из за этого, но что конкретно и как порешали не помню, потому как меня это мало интересовало
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:05
IMPRINTER написав:
это они декларировали с момента введения продукта на рынок
Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:21
ingtrans написав: IMPRINTER написав:
это они декларировали с момента введения продукта на рынок
Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется.
Дякую за інфу. До цього в ланж кей ходив лише по візам, спробую тепер по мастеру від моно. Цікаво як буде з карткою без номера (собі зробив айрон а дівчині - платину без номера).
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Sain_повернувся
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:31
Sain_повернувся написав: ingtrans написав: IMPRINTER написав:
это они декларировали с момента введения продукта на рынок
Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется.
Дякую за інфу. До цього в ланж кей ходив лише по візам, спробую тепер по мастеру від моно. Цікаво як буде з карткою без номера (собі зробив айрон а дівчині - платину без номера).
Жена без проблем ходила по платиновой без номера в Loungekey. Карту терминалом считывали.
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ingtrans
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:19
ingtrans написав: Sain_повернувся написав: ingtrans написав:
Так LoungeKey работает, тут вопросов нет, а регистрация в приложении - это, по сути, дело десятое. Для прохода в залы LoungeKey регистрация не требуется.
Дякую за інфу. До цього в ланж кей ходив лише по візам, спробую тепер по мастеру від моно. Цікаво як буде з карткою без номера (собі зробив айрон а дівчині - платину без номера).
Жена без проблем ходила по платиновой без номера в Loungekey. Карту терминалом считывали.
Просто демонструвала номер картки в додатку монобанка?
Вибачайте за такі питання, однак в лаунж кеї раніше заходив лише по QR коду, а в мастеркард лаунж - через термінал.
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Sain_повернувся
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:22
Sain_повернувся написав:
Просто демонструвала номер картки в додатку монобанка?
Нет, давала физическую платиновую Mastercard без номера. Карту считали терминалом и жену пропустили в зал.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:33
ingtrans написав: Sain_повернувся написав:
Просто демонструвала номер картки в додатку монобанка?
Нет, давала физическую платиновую Mastercard без номера. Карту считали терминалом и жену пропустили в зал.
Дуже дякую за інформацію. Плюсую
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