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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 07 січ, 2020 15:50
Alpha1251 написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто-нибудь пытался/получал компенсацию за задержку рейса?
По погодным условиям (туман) не полагается?
И посредника посоветуйте плз. Wizzair уже послал лесом
. На слуху airhelp, compensair.
Спасибо
да они все одинаковые эти посредники
20-25% берут.
задержка была насколько долгая?
с туманом у вас шансов 0 ...
Если авиакомпания может доказать, что отмена была вызвана исключительными обстоятельствами (погодными условиями, забастовкой сотрудников авиакомпании или авиадиспетчерской службы, мерами обеспечения безопасности), компенсация вам не полагается.
Но факт того, что был туман вы же самит не оспариваете .. как вы это себе представляете? а/к должна была лететь когда это нельзя было делать по мерам безопасности рискуя жизнью пассажиров?
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Додано: Вів 07 січ, 2020 19:18
Alpha1251 написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто-нибудь пытался/получал компенсацию за задержку рейса?
По погодным условиям (туман) не полагается?
И посредника посоветуйте плз. Wizzair уже послал лесом
. На слуху airhelp, compensair.
Спасибо
Если был сильный туман и действительно не было возможности взлетать/садиться, то компенсацию не получите ни от авиакомпании, ни от посредника. Нужно смотреть осуществлялись ли авиарейсы других авиакомпаний из вашего аэропорта. Если у вас есть туристическое страхование, то небольшую компенсацию можно попробовать получить от страховой компании, зависит от того что включено в вашу страховку.
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Додано: Вів 07 січ, 2020 19:33
antey718
посредники все пишут что если погоные условия никаких компенсаций ... и это логично как бы
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Додано: Вів 07 січ, 2020 19:47
IMPRINTER написав:antey718
посредники все пишут что если погоные условия никаких компенсаций ... и это логично как бы
Так я и не спорю по этому поводу, просто иногда авиакомпании лукавят на счет погоды, говорят что вот мол погода плохая и все такое, а в это время другие компании осуществляют рейсы без проблем.
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antey718
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Додано: Вів 07 січ, 2020 20:08
antey718 написав: IMPRINTER написав:antey718
посредники все пишут что если погоные условия никаких компенсаций ... и это логично как бы
Так я и не спорю по этому поводу, просто иногда авиакомпании лукавят на счет погоды, говорят что вот мол погода плохая и все такое, а в это время другие компании осуществляют рейсы без проблем.
да то так - у меня такое было как раз в вене с тем же визэйром.
коглда рейсы нна буржуйские направления того же визейра летали нормально, а на быдлoнаправления задержки под соусом "погода плохая" ... ну шел там небольшой дождь - самолеті єто пох ... для них боковой ветер - єто самое опасное ... при чем задерджали типа на 2:50 ... т.е. менее 3 часов где компенсация неположена вообще
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Додано: Вів 07 січ, 2020 23:35
Туман таки был.
Садились ли другие авиакомпании - не знаю, народ говорит, что садились. Пока у меня дошли руки проверить по flight radar, там уже нет информации (только за предыдущий день хранит историю по аэропорту).
С Харькова полетели на Киев, но там тоже не сели. Предполагаю Жуляны не смогли, а Борисполь принимал Wizzair только когда Жуляны были на ремонте.
В итоге Львов, а потом автобусами от Wizzair экскурсия "по автозаправкам Украины". Задержка в пункте прибытия 22 часа.
Wizzair предложил оплатить питание. Но там мелочь и чеков нормальных нет - в аэропорту не сообразил взять, оплата только налом, а на заправках потратил wogовские бонусы и чеки со скидкой 100%
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Додано: Вів 07 січ, 2020 23:36
Но по flight radar в момент вылета из Вены было уже известно о плохой видимости в Харькове.
Зачем тогда вообще летели...
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