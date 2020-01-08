Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки. Корисні поради / Лаунж Кей Лаунж Кей + Додати

тему Відповісти

на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 30313233 Додано: Вів 07 січ, 2020 15:50 Alpha1251 написав: Коллеги, подскажите пожалуйста, кто-нибудь пытался/получал компенсацию за задержку рейса?



По погодным условиям (туман) не полагается?



И посредника посоветуйте плз. Wizzair уже послал лесом . На слуху airhelp, compensair.



Спасибо Коллеги, подскажите пожалуйста, кто-нибудь пытался/получал компенсацию за задержку рейса?По погодным условиям (туман) не полагается?И посредника посоветуйте плз. Wizzair уже послал лесом. На слуху airhelp, compensair.Спасибо



да они все одинаковые эти посредники

20-25% берут.



задержка была насколько долгая?



с туманом у вас шансов 0 ...



Если авиакомпания может доказать, что отмена была вызвана исключительными обстоятельствами (погодными условиями, забастовкой сотрудников авиакомпании или авиадиспетчерской службы, мерами обеспечения безопасности), компенсация вам не полагается.



Но факт того, что был туман вы же самит не оспариваете .. как вы это себе представляете? а/к должна была лететь когда это нельзя было делать по мерам безопасности рискуя жизнью пассажиров? да они все одинаковые эти посредники20-25% берут.задержка была насколько долгая?с туманом у вас шансов 0 ...Если авиакомпания может доказать, что отмена была вызвана исключительными обстоятельствами (погодными условиями, забастовкой сотрудников авиакомпании или авиадиспетчерской службы, мерами обеспечения безопасности), компенсация вам не полагается.Но факт того, что был туман вы же самит не оспариваете .. как вы это себе представляете? а/к должна была лететь когда это нельзя было делать по мерам безопасности рискуя жизнью пассажиров? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36773 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5843 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 19:18 Alpha1251 написав: Коллеги, подскажите пожалуйста, кто-нибудь пытался/получал компенсацию за задержку рейса?



По погодным условиям (туман) не полагается?



И посредника посоветуйте плз. Wizzair уже послал лесом . На слуху airhelp, compensair.



Спасибо Коллеги, подскажите пожалуйста, кто-нибудь пытался/получал компенсацию за задержку рейса?По погодным условиям (туман) не полагается?И посредника посоветуйте плз. Wizzair уже послал лесом. На слуху airhelp, compensair.Спасибо



Если был сильный туман и действительно не было возможности взлетать/садиться, то компенсацию не получите ни от авиакомпании, ни от посредника. Нужно смотреть осуществлялись ли авиарейсы других авиакомпаний из вашего аэропорта. Если у вас есть туристическое страхование, то небольшую компенсацию можно попробовать получить от страховой компании, зависит от того что включено в вашу страховку. Если был сильный туман и действительно не было возможности взлетать/садиться, то компенсацию не получите ни от авиакомпании, ни от посредника. Нужно смотреть осуществлялись ли авиарейсы других авиакомпаний из вашего аэропорта. Если у вас есть туристическое страхование, то небольшую компенсацию можно попробовать получить от страховой компании, зависит от того что включено в вашу страховку. antey718 Повідомлень: 365 З нами з: 03.08.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 19:33 antey718



посредники все пишут что если погоные условия никаких компенсаций ... и это логично как бы Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36773 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5843 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 19:47 IMPRINTER написав: antey718



посредники все пишут что если погоные условия никаких компенсаций ... и это логично как бы посредники все пишут что если погоные условия никаких компенсаций ... и это логично как бы



Так я и не спорю по этому поводу, просто иногда авиакомпании лукавят на счет погоды, говорят что вот мол погода плохая и все такое, а в это время другие компании осуществляют рейсы без проблем. Так я и не спорю по этому поводу, просто иногда авиакомпании лукавят на счет погоды, говорят что вот мол погода плохая и все такое, а в это время другие компании осуществляют рейсы без проблем. antey718 Повідомлень: 365 З нами з: 03.08.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 20:08 antey718 написав: IMPRINTER написав: antey718



посредники все пишут что если погоные условия никаких компенсаций ... и это логично как бы посредники все пишут что если погоные условия никаких компенсаций ... и это логично как бы



Так я и не спорю по этому поводу, просто иногда авиакомпании лукавят на счет погоды, говорят что вот мол погода плохая и все такое, а в это время другие компании осуществляют рейсы без проблем. Так я и не спорю по этому поводу, просто иногда авиакомпании лукавят на счет погоды, говорят что вот мол погода плохая и все такое, а в это время другие компании осуществляют рейсы без проблем.



да то так - у меня такое было как раз в вене с тем же визэйром.

коглда рейсы нна буржуйские направления того же визейра летали нормально, а на быдлoнаправления задержки под соусом "погода плохая" ... ну шел там небольшой дождь - самолеті єто пох ... для них боковой ветер - єто самое опасное ... при чем задерджали типа на 2:50 ... т.е. менее 3 часов где компенсация неположена вообще да то так - у меня такое было как раз в вене с тем же визэйром.коглда рейсы нна буржуйские направления того же визейра летали нормально, а на быдлoнаправления задержки под соусом "погода плохая" ... ну шел там небольшой дождь - самолеті єто пох ... для них боковой ветер - єто самое опасное ... при чем задерджали типа на 2:50 ... т.е. менее 3 часов где компенсация неположена вообще Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36773 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5843 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 23:35 Re: Лаунж Кей

Садились ли другие авиакомпании - не знаю, народ говорит, что садились. Пока у меня дошли руки проверить по flight radar, там уже нет информации (только за предыдущий день хранит историю по аэропорту).



С Харькова полетели на Киев, но там тоже не сели. Предполагаю Жуляны не смогли, а Борисполь принимал Wizzair только когда Жуляны были на ремонте.



В итоге Львов, а потом автобусами от Wizzair экскурсия "по автозаправкам Украины". Задержка в пункте прибытия 22 часа.



Wizzair предложил оплатить питание. Но там мелочь и чеков нормальных нет - в аэропорту не сообразил взять, оплата только налом, а на заправках потратил wogовские бонусы и чеки со скидкой 100% Туман таки был.Садились ли другие авиакомпании - не знаю, народ говорит, что садились. Пока у меня дошли руки проверить по flight radar, там уже нет информации (только за предыдущий день хранит историю по аэропорту).С Харькова полетели на Киев, но там тоже не сели. Предполагаю Жуляны не смогли, а Борисполь принимал Wizzair только когда Жуляны были на ремонте.В итоге Львов, а потом автобусами от Wizzair экскурсия "по автозаправкам Украины". Задержка в пункте прибытия 22 часа.Wizzair предложил оплатить питание. Но там мелочь и чеков нормальных нет - в аэропорту не сообразил взять, оплата только налом, а на заправках потратил wogовские бонусы и чеки со скидкой 100% Alpha1251 Повідомлень: 232 З нами з: 02.04.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 23:36 Re: Лаунж Кей Но по flight radar в момент вылета из Вены было уже известно о плохой видимости в Харькове.

Зачем тогда вообще летели... Alpha1251 Повідомлень: 232 З нами з: 02.04.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 15:21 Re: Лаунж Кей у монобанка к железной карте выдают ещё виртуальную карту класс виза инфинити и по ней также вроде безлимитные проходы в лаунджи.

Если железную карту регистрируешь в приложении лаундж-кея - карта регистрируется но qr код не даёт создать . Нет в принципе такого функционала.

По карте виза-инфинити - появилась возможность создать qr код.

Есть у кого то опыт прохода одного человека по физическому пластику, а второго человека по qr коду из приложения ( по карте виза - инфинити) forward1987

Повідомлень: 2 З нами з: 13.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 16:33 forward1987



Если фамилии нн совпадают то тока если это не заметит куратна входе.

Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36773 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5843 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 18:16 IMPRINTER написав: forward1987



Если фамилии нн совпадают то тока если это не заметит куратна входе.

Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать Если фамилии нн совпадают то тока если это не заметит куратна входе.Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать



Это зависит от того кто стоит на входе, очень часто им все равно . В последнюю поездку 2 раза проходили с женой в лаунж по двум моим визам. Причем я у них напрямую спрашивал можно так делать или нет, сказали если 2 отдельные карты - то без проблем, я так понимаю лаунж то все равно получит свои бабки за посещение. Это зависит от того кто стоит на входе, очень часто им все равно. В последнюю поездку 2 раза проходили с женой в лаунж по двум моим визам. Причем я у них напрямую спрашивал можно так делать или нет, сказали если 2 отдельные карты - то без проблем, я так понимаю лаунж то все равно получит свои бабки за посещение. antey718 Повідомлень: 365 З нами з: 03.08.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 30313233 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 0 гостейМодератори: ТупУм