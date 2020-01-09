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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 31323334 Додано: Сер 08 січ, 2020 21:21 IMPRINTER написав:

Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать

Регистрационные данные и данные владельца карты в приложении меняются за 30 секунд. После этого в QR-коде будет зашиты нужные ФИО. Регистрационные данные и данные владельца карты в приложении меняются за 30 секунд. После этого в QR-коде будет зашиты нужные ФИО. ingtrans

Повідомлень: 384 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 13:23 forward1987 написав: у монобанка к железной карте выдают ещё виртуальную карту класс виза инфинити и по ней также вроде безлимитные проходы в лаунджи.

Если железную карту регистрируешь в приложении лаундж-кея - карта регистрируется но qr код не даёт создать . Нет в принципе такого функционала.

По карте виза-инфинити - появилась возможность создать qr код.

Есть у кого то опыт прохода одного человека по физическому пластику, а второго человека по qr коду из приложения ( по карте виза - инфинити) у монобанка к железной карте выдают ещё виртуальную карту класс виза инфинити и по ней также вроде безлимитные проходы в лаунджи.Если железную карту регистрируешь в приложении лаундж-кея - карта регистрируется но qr код не даёт создать . Нет в принципе такого функционала.По карте виза-инфинити - появилась возможность создать qr код.Есть у кого то опыт прохода одного человека по физическому пластику, а второго человека по qr коду из приложения ( по карте виза - инфинити)



Моно оплачує Ваш лаунж з свого кармана, про це Ви мали дізнатись з листа який прийшов при реєстрації Інфініт картки в Лаунж Кей. Із залами мастеркард таке не проконало рік тому, думаю з Лаунж Кеєм буде так само, тому дівчині відкрив платинум у моно і спокійно полетіли відмічати НР закордон. Моно оплачує Ваш лаунж з свого кармана, про це Ви мали дізнатись з листа який прийшов при реєстрації Інфініт картки в Лаунж Кей. Із залами мастеркард таке не проконало рік тому, думаю з Лаунж Кеєм буде так само, тому дівчині відкрив платинум у моно і спокійно полетіли відмічати НР закордон. Sain_повернувся Повідомлень: 863 З нами з: 13.10.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 17:11 Sain_повернувся написав: forward1987 написав: у монобанка к железной карте выдают ещё виртуальную карту класс виза инфинити и по ней также вроде безлимитные проходы в лаунджи.

Если железную карту регистрируешь в приложении лаундж-кея - карта регистрируется но qr код не даёт создать . Нет в принципе такого функционала.

По карте виза-инфинити - появилась возможность создать qr код.

Есть у кого то опыт прохода одного человека по физическому пластику, а второго человека по qr коду из приложения ( по карте виза - инфинити) у монобанка к железной карте выдают ещё виртуальную карту класс виза инфинити и по ней также вроде безлимитные проходы в лаунджи.Если железную карту регистрируешь в приложении лаундж-кея - карта регистрируется но qr код не даёт создать . Нет в принципе такого функционала.По карте виза-инфинити - появилась возможность создать qr код.Есть у кого то опыт прохода одного человека по физическому пластику, а второго человека по qr коду из приложения ( по карте виза - инфинити)



Моно оплачує Ваш лаунж з свого кармана, про це Ви мали дізнатись з листа який прийшов при реєстрації Інфініт картки в Лаунж Кей. Із залами мастеркард таке не проконало рік тому, думаю з Лаунж Кеєм буде так само, тому дівчині відкрив платинум у моно і спокійно полетіли відмічати НР закордон. Моно оплачує Ваш лаунж з свого кармана, про це Ви мали дізнатись з листа який прийшов при реєстрації Інфініт картки в Лаунж Кей. Із залами мастеркард таке не проконало рік тому, думаю з Лаунж Кеєм буде так само, тому дівчині відкрив платинум у моно і спокійно полетіли відмічати НР закордон.

У Вас, наверное, детей нет Вот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги. Для дочки оформил платиновую Visa в Правэксе (там детям можно открыть в пакете Famiglia), но это только 2 посещения в год. У Вас, наверное, детей нетВот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги. Для дочки оформил платиновую Visa в Правэксе (там детям можно открыть в пакете Famiglia), но это только 2 посещения в год. ingtrans

Повідомлень: 384 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 17:29 ingtrans написав: У Вас, наверное, детей нет Вот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги. Для дочки оформил платиновую Visa в Правэксе (там детям можно открыть в пакете Famiglia), но это только 2 посещения в год. У Вас, наверное, детей нетВот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги. Для дочки оформил платиновую Visa в Правэксе (там детям можно открыть в пакете Famiglia), но это только 2 посещения в год.

а несколько карт на ребенка они не дают открыть? а несколько карт на ребенка они не дают открыть? maxim2014 Повідомлень: 1615 З нами з: 19.09.14 Подякував: 156 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 18:41 ingtrans написав: IMPRINTER написав:

Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать

Регистрационные данные и данные владельца карты в приложении меняются за 30 секунд. После этого в QR-коде будет зашиты нужные ФИО. Регистрационные данные и данные владельца карты в приложении меняются за 30 секунд. После этого в QR-коде будет зашиты нужные ФИО.

как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода ((( как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода ((( forward1987

Повідомлень: 3 З нами з: 13.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 20:29 ingtrans написав: У Вас, наверное, детей нет Вот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги. У Вас, наверное, детей нетВот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги.



с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений) с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений) Esq Повідомлень: 1436 З нами з: 18.08.06 Подякував: 464 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 20:40 maxim2014 написав: а несколько карт на ребенка они не дают открыть? а несколько карт на ребенка они не дают открыть?

Нет, можно открыть только одну. По Mastercard, кстати, не будет проверки по тратам, но по ней и доступ фактически только в Борисполе. Нет, можно открыть только одну. По Mastercard, кстати, не будет проверки по тратам, но по ней и доступ фактически только в Борисполе. ingtrans

Повідомлень: 384 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 20:50 Esq написав: с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений) с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений)

Ну так детям старше лет 4 уже мало где будет бесплатно, а от 4 до 16 лет уйма времени. Ну так детям старше лет 4 уже мало где будет бесплатно, а от 4 до 16 лет уйма времени. ingtrans

Повідомлень: 384 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 20:56 ingtrans написав: Esq написав: с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений) с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений)

Ну так детям старше лет 4 уже мало где будет бесплатно, а от 4 до 16 лет уйма времени. Ну так детям старше лет 4 уже мало где будет бесплатно, а от 4 до 16 лет уйма времени.

Я описал то, что точно работает - моему ребенку 17.



При этом схема с доп. картой не исключает работоспособности и до 16 лет. У моего ребенка было несколько карт на момент 16-летия. Вполне возможно что кто-то из банков откроет дом карту из тех что пускают в лаунджи. Я описал то, что точно работает - моему ребенку 17.При этом схема с доп. картой не исключает работоспособности и до 16 лет. У моего ребенка было несколько карт на момент 16-летия. Вполне возможно что кто-то из банков откроет дом карту из тех что пускают в лаунджи. Esq Повідомлень: 1436 З нами з: 18.08.06 Подякував: 464 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:10 forward1987 написав: как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода ((( как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода (((

Я менял ФИО владельца карты и ФИО владельца учётной записи и ФИО в коде меняется. Я менял ФИО владельца карты и ФИО владельца учётной записи и ФИО в коде меняется. ingtrans

Повідомлень: 384 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 31323334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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