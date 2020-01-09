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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 08 січ, 2020 21:21
IMPRINTER написав:
Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать
Регистрационные данные и данные владельца карты в приложении меняются за 30 секунд. После этого в QR-коде будет зашиты нужные ФИО.
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ingtrans
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Додано: Чет 09 січ, 2020 13:23
forward1987 написав:
у монобанка к железной карте выдают ещё виртуальную карту класс виза инфинити и по ней также вроде безлимитные проходы в лаунджи.
Если железную карту регистрируешь в приложении лаундж-кея - карта регистрируется но qr код не даёт создать . Нет в принципе такого функционала.
По карте виза-инфинити - появилась возможность создать qr код.
Есть у кого то опыт прохода одного человека по физическому пластику, а второго человека по qr коду из приложения ( по карте виза - инфинити)
Моно оплачує Ваш лаунж з свого кармана, про це Ви мали дізнатись з листа який прийшов при реєстрації Інфініт картки в Лаунж Кей. Із залами мастеркард таке не проконало рік тому, думаю з Лаунж Кеєм буде так само, тому дівчині відкрив платинум у моно і спокійно полетіли відмічати НР закордон.
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 09 січ, 2020 17:11
Sain_повернувся написав: forward1987 написав:
у монобанка к железной карте выдают ещё виртуальную карту класс виза инфинити и по ней также вроде безлимитные проходы в лаунджи.
Если железную карту регистрируешь в приложении лаундж-кея - карта регистрируется но qr код не даёт создать . Нет в принципе такого функционала.
По карте виза-инфинити - появилась возможность создать qr код.
Есть у кого то опыт прохода одного человека по физическому пластику, а второго человека по qr коду из приложения ( по карте виза - инфинити)
Моно оплачує Ваш лаунж з свого кармана, про це Ви мали дізнатись з листа який прийшов при реєстрації Інфініт картки в Лаунж Кей. Із залами мастеркард таке не проконало рік тому, думаю з Лаунж Кеєм буде так само, тому дівчині відкрив платинум у моно і спокійно полетіли відмічати НР закордон.
У Вас, наверное, детей нет
Вот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги. Для дочки оформил платиновую Visa в Правэксе (там детям можно открыть в пакете Famiglia), но это только 2 посещения в год.
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ingtrans
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Додано: Чет 09 січ, 2020 17:29
ingtrans написав:
У Вас, наверное, детей нет
Вот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги. Для дочки оформил платиновую Visa в Правэксе (там детям можно открыть в пакете Famiglia), но это только 2 посещения в год.
а несколько карт на ребенка они не дают открыть?
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maxim2014
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Додано: Чет 09 січ, 2020 18:41
ingtrans написав: IMPRINTER написав:
Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать
Регистрационные данные и данные владельца карты в приложении меняются за 30 секунд. После этого в QR-коде будет зашиты нужные ФИО.
как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода (((
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forward1987
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:29
ingtrans написав:
У Вас, наверное, детей нет
Вот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги.
с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений)
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Esq
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:40
maxim2014 написав:
а несколько карт на ребенка они не дают открыть?
Нет, можно открыть только одну. По Mastercard, кстати, не будет проверки по тратам, но по ней и доступ фактически только в Борисполе.
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ingtrans
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:50
Esq написав:
с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений)
Ну так детям старше лет 4 уже мало где будет бесплатно, а от 4 до 16 лет уйма времени.
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ingtrans
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:56
ingtrans написав: Esq написав:
с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений)
Ну так детям старше лет 4 уже мало где будет бесплатно, а от 4 до 16 лет уйма времени.
Я описал то, что точно работает - моему ребенку 17.
При этом схема с доп. картой не исключает работоспособности и до 16 лет. У моего ребенка было несколько карт на момент 16-летия. Вполне возможно что кто-то из банков откроет дом карту из тех что пускают в лаунджи.
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Esq
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:10
forward1987 написав:
как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода (((
Я менял ФИО владельца карты и ФИО владельца учётной записи и ФИО в коде меняется.
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