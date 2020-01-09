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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 21:21

  IMPRINTER написав:
Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать

Регистрационные данные и данные владельца карты в приложении меняются за 30 секунд. После этого в QR-коде будет зашиты нужные ФИО.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:23

  forward1987 написав:у монобанка к железной карте выдают ещё виртуальную карту класс виза инфинити и по ней также вроде безлимитные проходы в лаунджи.
Если железную карту регистрируешь в приложении лаундж-кея - карта регистрируется но qr код не даёт создать . Нет в принципе такого функционала.
По карте виза-инфинити - появилась возможность создать qr код.
Есть у кого то опыт прохода одного человека по физическому пластику, а второго человека по qr коду из приложения ( по карте виза - инфинити)


Моно оплачує Ваш лаунж з свого кармана, про це Ви мали дізнатись з листа який прийшов при реєстрації Інфініт картки в Лаунж Кей. Із залами мастеркард таке не проконало рік тому, думаю з Лаунж Кеєм буде так само, тому дівчині відкрив платинум у моно і спокійно полетіли відмічати НР закордон.
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:11

  Sain_повернувся написав:
  forward1987 написав:у монобанка к железной карте выдают ещё виртуальную карту класс виза инфинити и по ней также вроде безлимитные проходы в лаунджи.
Если железную карту регистрируешь в приложении лаундж-кея - карта регистрируется но qr код не даёт создать . Нет в принципе такого функционала.
По карте виза-инфинити - появилась возможность создать qr код.
Есть у кого то опыт прохода одного человека по физическому пластику, а второго человека по qr коду из приложения ( по карте виза - инфинити)


Моно оплачує Ваш лаунж з свого кармана, про це Ви мали дізнатись з листа який прийшов при реєстрації Інфініт картки в Лаунж Кей. Із залами мастеркард таке не проконало рік тому, думаю з Лаунж Кеєм буде так само, тому дівчині відкрив платинум у моно і спокійно полетіли відмічати НР закордон.

У Вас, наверное, детей нет :) Вот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги. Для дочки оформил платиновую Visa в Правэксе (там детям можно открыть в пакете Famiglia), но это только 2 посещения в год.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:29

  ingtrans написав:У Вас, наверное, детей нет :) Вот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги. Для дочки оформил платиновую Visa в Правэксе (там детям можно открыть в пакете Famiglia), но это только 2 посещения в год.

а несколько карт на ребенка они не дают открыть?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:41

  ingtrans написав:
  IMPRINTER написав:
Фио в посадочном и рега в преложухе дллжны совпадать

Регистрационные данные и данные владельца карты в приложении меняются за 30 секунд. После этого в QR-коде будет зашиты нужные ФИО.

как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода (((
forward1987
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:29

  ingtrans написав:У Вас, наверное, детей нет :) Вот если бы для детей можно было бы открыть платиновую monobank, то было бы замечательно, а то получается родители могут пройти в зал бесплатно, а дети только за деньги.


с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений)
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:40

  maxim2014 написав:а несколько карт на ребенка они не дают открыть?

Нет, можно открыть только одну. По Mastercard, кстати, не будет проверки по тратам, но по ней и доступ фактически только в Борисполе.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:50

  Esq написав:с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений)

Ну так детям старше лет 4 уже мало где будет бесплатно, а от 4 до 16 лет уйма времени.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:56

  ingtrans написав:
  Esq написав:с 16 лет точно можно и платину монобанк, и в альфе сигначу допку к родительской (а по сигначе даже не 2, а 10 посещений)

Ну так детям старше лет 4 уже мало где будет бесплатно, а от 4 до 16 лет уйма времени.

Я описал то, что точно работает - моему ребенку 17.

При этом схема с доп. картой не исключает работоспособности и до 16 лет. У моего ребенка было несколько карт на момент 16-летия. Вполне возможно что кто-то из банков откроет дом карту из тех что пускают в лаунджи.
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:10

  forward1987 написав:как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода (((

Я менял ФИО владельца карты и ФИО владельца учётной записи и ФИО в коде меняется.
ingtrans
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