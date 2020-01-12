делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными?
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:58
делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:19
Re: Лаунж Кей
Пробовал делать и на сайте и в приложении. Изначально учетная запись была моя, а потом поменял в 2 местах на ФИО жены. В итоге в коде ФИО жены. Так эта учетная запись и осталась на жене, хотя в ней указана моя приватовская карточка и в разное время под этой учетной записью ходили и я и жена.
Додано: Нед 12 січ, 2020 18:27
пробовал я так менять , но в итоге в данных карты остаётся моё фио ((
ещё вопрос кто пользовался Платиновой картой от Моно - она регистрируется в приложении лаунджкея? qr код выдаётся?
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:06
Re: Лаунж Кей
Сейчас специально попробовал. Достаточно изменить ФИО владельца карты и ФИО в коде поменяется. Менял в приложении.
QR-код будет только для платиновой Visa.
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