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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:58

  ingtrans написав:
  forward1987 написав:как я знаю в приложении можно поменять ФИО но оно не меняется в том месте где берутся данные для генерации qr кода (((

Я менял ФИО владельца карты и ФИО владельца учётной записи и ФИО в коде меняется.

делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными?
forward1987
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:19

Re: Лаунж Кей

  forward1987 написав:делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными?

Пробовал делать и на сайте и в приложении. Изначально учетная запись была моя, а потом поменял в 2 местах на ФИО жены. В итоге в коде ФИО жены. Так эта учетная запись и осталась на жене, хотя в ней указана моя приватовская карточка и в разное время под этой учетной записью ходили и я и жена.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:27

  ingtrans написав:
  forward1987 написав:делали на сайте или в приложении? уже после того как зарегистрировались изначально с первыми данными?

Пробовал делать и на сайте и в приложении. Изначально учетная запись была моя, а потом поменял в 2 местах на ФИО жены. В итоге в коде ФИО жены. Так эта учетная запись и осталась на жене, хотя в ней указана моя приватовская карточка и в разное время под этой учетной записью ходили и я и жена.

пробовал я так менять , но в итоге в данных карты остаётся моё фио ((
ещё вопрос кто пользовался Платиновой картой от Моно - она регистрируется в приложении лаунджкея? qr код выдаётся?
forward1987
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:06

Re: Лаунж Кей

  forward1987 написав:пробовал я так менять , но в итоге в данных карты остаётся моё фио ((

Сейчас специально попробовал. Достаточно изменить ФИО владельца карты и ФИО в коде поменяется. Менял в приложении.
  forward1987 написав:ещё вопрос кто пользовался Платиновой картой от Моно - она регистрируется в приложении лаунджкея? qr код выдаётся?

QR-код будет только для платиновой Visa.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:56

forward1987 Infinite від Моно реєструється, qr видає як в пакеті Айрон так і в Платині.
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