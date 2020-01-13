Вчера прилетел в Борисполь и подошел к Fast Line паспортного контроля.

Очередь была громадная ко всем окнам и даже у Fast Line скопилось человек 20-25. Каждый второй, отстояв очередь, уходил чертыхаясь: «Оказывается платиновая карта моего банка не работает на прилет!!!»

- А карта monobank работает! - хотелось мне кричать каждому огорченному клиенту других банков.



Хочу напомнить. Для тех клиентов, кто летает. По нашим платиновым картам абсолютно уникальный аэропортовый опыт. Он отличается от любого другого банка.



Вот основные отличия:

1. У нас нет никаких требований по оборотам для использования лаунжей и фаст-лайнов. НИКАКИХ, чтобы не было написано на сайтах платежных систем.

2. По нашим платиновым картам можно проходить в лаунж Mastercard с одним ребенком до 15 лет. В другие лаунжи по правилам этих лаунжей, которые желательно уточнять заранее.

3. Наша платиновая карта годится для Fast Line Борисполя в обе стороны.

4. На прилет и вылет использовать карту для фаст-лайн на ребенка нельзя, но у нас у клиента две платиновые карты и можно одновременно использовать и Visa и MasterCard



Все остальное плюс/минус у разных банков похоже, но опыт в аэропортах у нас самый удобный.