По физическим картам да, если сверят ФИО, то вполне могут не пропустить. Если же одна карта физическая, а вторая зашита в QR-коде Loungekey под нужными ФИО, то, я думаю, шансы, что не пропустят, мизерные.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:51
По физическим картам да, если сверят ФИО, то вполне могут не пропустить. Если же одна карта физическая, а вторая зашита в QR-коде Loungekey под нужными ФИО, то, я думаю, шансы, что не пропустят, мизерные.
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:10
Это зависит от того, получится ли у вас обмануть работника лаунжа, который может не понять, что карта и кьюар код из приложения на одного и того же человека
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:19
Re: Лаунж Кей
Если проходить по "правильному" QR-коду без предъявления карты (а при проходе по QR-коду у меня никогда карту не просили), то у работника просто нет возможности понять, что карта оформлена на другого человека. Более того, в группе monobank на FB человек писал, что он напрямую спросил у работника зала, можно ли пройти двум людям по картам, оформленным на одного человека, и тот без проблем разрешил, хотя, по логике, так нельзя. Так что, помимо обмана, если повезет, можно попасть на пофигистичного работника зала.
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