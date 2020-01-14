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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 33343536 Додано: Сер 15 січ, 2020 07:51 forward1987 написав: но как я понимаю это зависит только от работников лаунджа, если они дают добро на проход двух разных людей по двум картам на одного владельца. но как я понимаю это зависит только от работников лаунджа, если они дают добро на проход двух разных людей по двум картам на одного владельца.

По физическим картам да, если сверят ФИО, то вполне могут не пропустить. Если же одна карта физическая, а вторая зашита в QR-коде Loungekey под нужными ФИО, то, я думаю, шансы, что не пропустят, мизерные. По физическим картам да, если сверят ФИО, то вполне могут не пропустить. Если же одна карта физическая, а вторая зашита в QR-коде Loungekey под нужными ФИО, то, я думаю, шансы, что не пропустят, мизерные. ingtrans

Повідомлень: 404 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 08:10 forward1987 написав: но как я понимаю это зависит только от работников лаунджа, если они дают добро на проход двух разных людей по двум картам на одного владельца. но как я понимаю это зависит только от работников лаунджа, если они дают добро на проход двух разных людей по двум картам на одного владельца.

Это зависит от того, получится ли у вас обмануть работника лаунжа, который может не понять, что карта и кьюар код из приложения на одного и того же человека Это зависит от того, получится ли у вас обмануть работника лаунжа, который может не понять, что карта и кьюар код из приложения на одного и того же человека +100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8

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Если проходить по "правильному" QR-коду без предъявления карты (а при проходе по QR-коду у меня никогда карту не просили), то у работника просто нет возможности понять, что карта оформлена на другого человека. Более того, в группе monobank на FB человек писал, что он напрямую спросил у работника зала, можно ли пройти двум людям по картам, оформленным на одного человека, и тот без проблем разрешил, хотя, по логике, так нельзя. Так что, помимо обмана, если повезет, можно попасть на пофигистичного работника зала. Если проходить по "правильному" QR-коду без предъявления карты (а при проходе по QR-коду у меня никогда карту не просили), то у работника просто нет возможности понять, что карта оформлена на другого человека. Более того, в группе monobank на FB человек писал, что он напрямую спросил у работника зала, можно ли пройти двум людям по картам, оформленным на одного человека, и тот без проблем разрешил, хотя, по логике, так нельзя. Так что, помимо обмана, если повезет, можно попасть на пофигистичного работника зала. ingtrans

Повідомлень: 404 З нами з: 31.07.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 33343536 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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