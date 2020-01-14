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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:51

  forward1987 написав:но как я понимаю это зависит только от работников лаунджа, если они дают добро на проход двух разных людей по двум картам на одного владельца.

По физическим картам да, если сверят ФИО, то вполне могут не пропустить. Если же одна карта физическая, а вторая зашита в QR-коде Loungekey под нужными ФИО, то, я думаю, шансы, что не пропустят, мизерные.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:10

  forward1987 написав:но как я понимаю это зависит только от работников лаунджа, если они дают добро на проход двух разных людей по двум картам на одного владельца.

Это зависит от того, получится ли у вас обмануть работника лаунжа, который может не понять, что карта и кьюар код из приложения на одного и того же человека
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:19

Re: Лаунж Кей

  Stringer написав:Это зависит от того, получится ли у вас обмануть работника лаунжа, который может не понять, что карта и кьюар код из приложения на одного и того же человека

Если проходить по "правильному" QR-коду без предъявления карты (а при проходе по QR-коду у меня никогда карту не просили), то у работника просто нет возможности понять, что карта оформлена на другого человека. Более того, в группе monobank на FB человек писал, что он напрямую спросил у работника зала, можно ли пройти двум людям по картам, оформленным на одного человека, и тот без проблем разрешил, хотя, по логике, так нельзя. Так что, помимо обмана, если повезет, можно попасть на пофигистичного работника зала.
ingtrans
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