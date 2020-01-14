По физическим картам да, если сверят ФИО, то вполне могут не пропустить. Если же одна карта физическая, а вторая зашита в QR-коде Loungekey под нужными ФИО, то, я думаю, шансы, что не пропустят, мизерные.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 15 січ, 2020 07:51
По физическим картам да, если сверят ФИО, то вполне могут не пропустить. Если же одна карта физическая, а вторая зашита в QR-коде Loungekey под нужными ФИО, то, я думаю, шансы, что не пропустят, мизерные.
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:10
Это зависит от того, получится ли у вас обмануть работника лаунжа, который может не понять, что карта и кьюар код из приложения на одного и того же человека
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:19
Re: Лаунж Кей
Если проходить по "правильному" QR-коду без предъявления карты (а при проходе по QR-коду у меня никогда карту не просили), то у работника просто нет возможности понять, что карта оформлена на другого человека. Более того, в группе monobank на FB человек писал, что он напрямую спросил у работника зала, можно ли пройти двум людям по картам, оформленным на одного человека, и тот без проблем разрешил, хотя, по логике, так нельзя. Так что, помимо обмана, если повезет, можно попасть на пофигистичного работника зала.
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:26
Re: Лаунж Кей
пытался я и на сайте и в приложении поменять ФИО и на карте моно и на карте аваля - всё равно фио которое высвечивается в qr коде остаётся прежним ((
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:38
Re: Лаунж Кей
Не знаю, почему не получается. Я специально пробовал в этот понедельник с картой monobank, причем менял только владельца карты, - получилось. Раньше пробовал с картой ПБ - тоже проблем не было. Может проще будет создать новую учетную запись с нужными ФИО?
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:57
Ситуации бывают разные, в лаунже харькова, девочки или не могут или не хотят пускать по коду - давайте говорят пластик, по другому нихт
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:02
а возможно ли использовать одну карту в разных аккаунтах? как то я задавался вопросом, чтобы удалили полностью аккаунт из их системы - и лаунджкей не смог это сделать.
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:09
Re: Лаунж Кей
Вот как раз в Харькове 03.01 без проблем проходил по коду.
Не знаю, никогда не пробовал.
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:15
Значит мне два раза попалась там самка собаки, что ещё раз подчеркивает что человеческий фактор очень важен
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:20
Re: Лаунж Кей
в принципе вопрос закрыт, зашёл через сайт , поменял фио всё работает. Возник следующий вопрос ))
Аваль - пакет Престиж - в своё время брал этот пакет только ради лаунджкея
т.к. выдают 4ре карты, итого 6+6+2+2 возможных проходов из них 6+6 с гостями.
Теперь же как я понял чтобы лаунджкей заработал нужно иметь обязательно оборотку в 10тыс. грв ? В прошлом году ни одной гривны оборота небыло и всё работало . Как раз в понедельник 20.01 летим и хотел провести гостей по карте Аваля - если не будет оборотки спишут с карты полную стоимость прохода?
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