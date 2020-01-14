RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Лаунж Кей

Лаунж Кей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 34353637>
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 07:51

  forward1987 написав:но как я понимаю это зависит только от работников лаунджа, если они дают добро на проход двух разных людей по двум картам на одного владельца.

По физическим картам да, если сверят ФИО, то вполне могут не пропустить. Если же одна карта физическая, а вторая зашита в QR-коде Loungekey под нужными ФИО, то, я думаю, шансы, что не пропустят, мизерные.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:10

  forward1987 написав:но как я понимаю это зависит только от работников лаунджа, если они дают добро на проход двух разных людей по двум картам на одного владельца.

Это зависит от того, получится ли у вас обмануть работника лаунжа, который может не понять, что карта и кьюар код из приложения на одного и того же человека
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10338
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:19

Re: Лаунж Кей

  Stringer написав:Это зависит от того, получится ли у вас обмануть работника лаунжа, который может не понять, что карта и кьюар код из приложения на одного и того же человека

Если проходить по "правильному" QR-коду без предъявления карты (а при проходе по QR-коду у меня никогда карту не просили), то у работника просто нет возможности понять, что карта оформлена на другого человека. Более того, в группе monobank на FB человек писал, что он напрямую спросил у работника зала, можно ли пройти двум людям по картам, оформленным на одного человека, и тот без проблем разрешил, хотя, по логике, так нельзя. Так что, помимо обмана, если повезет, можно попасть на пофигистичного работника зала.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:26

Re: Лаунж Кей

пытался я и на сайте и в приложении поменять ФИО и на карте моно и на карте аваля - всё равно фио которое высвечивается в qr коде остаётся прежним ((
forward1987
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 13.05.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:38

Re: Лаунж Кей

  forward1987 написав:пытался я и на сайте и в приложении поменять ФИО и на карте моно и на карте аваля - всё равно фио которое высвечивается в qr коде остаётся прежним ((

Не знаю, почему не получается. Я специально пробовал в этот понедельник с картой monobank, причем менял только владельца карты, - получилось. Раньше пробовал с картой ПБ - тоже проблем не было. Может проще будет создать новую учетную запись с нужными ФИО?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:57

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Это зависит от того, получится ли у вас обмануть работника лаунжа, который может не понять, что карта и кьюар код из приложения на одного и того же человека

Если проходить по "правильному" QR-коду без предъявления карты (а при проходе по QR-коду у меня никогда карту не просили), то у работника просто нет возможности понять, что карта оформлена на другого человека. Более того, в группе monobank на FB человек писал, что он напрямую спросил у работника зала, можно ли пройти двум людям по картам, оформленным на одного человека, и тот без проблем разрешил, хотя, по логике, так нельзя. Так что, помимо обмана, если повезет, можно попасть на пофигистичного работника зала.

Ситуации бывают разные, в лаунже харькова, девочки или не могут или не хотят пускать по коду - давайте говорят пластик, по другому нихт :-(
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10338
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:02

  ingtrans написав:
  forward1987 написав:пытался я и на сайте и в приложении поменять ФИО и на карте моно и на карте аваля - всё равно фио которое высвечивается в qr коде остаётся прежним ((

Не знаю, почему не получается. Я специально пробовал в этот понедельник с картой monobank, причем менял только владельца карты, - получилось. Раньше пробовал с картой ПБ - тоже проблем не было. Может проще будет создать новую учетную запись с нужными ФИО?

а возможно ли использовать одну карту в разных аккаунтах? как то я задавался вопросом, чтобы удалили полностью аккаунт из их системы - и лаунджкей не смог это сделать.
forward1987
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 13.05.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:09

Re: Лаунж Кей

  Stringer написав:Ситуации бывают разные, в лаунже харькова, девочки или не могут или не хотят пускать по коду - давайте говорят пластик, по другому нихт

Вот как раз в Харькове 03.01 без проблем проходил по коду.

  forward1987 написав:а возможно ли использовать одну карту в разных аккаунтах?

Не знаю, никогда не пробовал.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:15

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Ситуации бывают разные, в лаунже харькова, девочки или не могут или не хотят пускать по коду - давайте говорят пластик, по другому нихт

Вот как раз в Харькове 03.01 без проблем проходил по коду.

  forward1987 написав:а возможно ли использовать одну карту в разных аккаунтах?

Не знаю, никогда не пробовал.

Значит мне два раза попалась там самка собаки, что ещё раз подчеркивает что человеческий фактор очень важен
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10338
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:20

Re: Лаунж Кей

в принципе вопрос закрыт, зашёл через сайт , поменял фио всё работает. Возник следующий вопрос ))
Аваль - пакет Престиж - в своё время брал этот пакет только ради лаунджкея
т.к. выдают 4ре карты, итого 6+6+2+2 возможных проходов из них 6+6 с гостями.
Теперь же как я понял чтобы лаунджкей заработал нужно иметь обязательно оборотку в 10тыс. грв ? В прошлом году ни одной гривны оборота небыло и всё работало . Как раз в понедельник 20.01 летим и хотел провести гостей по карте Аваля - если не будет оборотки спишут с карты полную стоимость прохода?
forward1987
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 13.05.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34353637>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (361)
15.01.2020 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.