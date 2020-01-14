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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:31

Re: Лаунж Кей

  forward1987 написав:В прошлом году ни одной гривны оборота небыло и всё работало . Как раз в понедельник 20.01 летим и хотел провести гостей по карте Аваля - если не будет оборотки спишут с карты полную стоимость прохода?

В прошлом году (примерно до начала августа) требования для бесплатного прохода в Loungekey были другие: по не проверялись траты. Так что если Вы ходили до изменений, то траты не проверялись. Как обстоят дела с Престиж сейчас нужно уточнять, потому как у банков могут быть немного отличающиеся условия. Вон того же monobank безлимит без требований по тратам.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:28

  ingtrans написав:
  forward1987 написав:В прошлом году ни одной гривны оборота небыло и всё работало . Как раз в понедельник 20.01 летим и хотел провести гостей по карте Аваля - если не будет оборотки спишут с карты полную стоимость прохода?

В прошлом году (примерно до начала августа) требования для бесплатного прохода в Loungekey были другие: по не проверялись траты. Так что если Вы ходили до изменений, то траты не проверялись. Как обстоят дела с Престиж сейчас нужно уточнять, потому как у банков могут быть немного отличающиеся условия. Вон того же monobank безлимит без требований по тратам.

В прошлом году и после внесения изменений в программу, первое посещение по карте на наличие трат не проверялось - всех пускали. Вроде как с этого года должно обнулится, и в первое посещение пускать должны всех
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:35

Re: Лаунж Кей

  Stringer написав:Вроде как с этого года должно обнулится, и в первое посещение пускать должны всех

О бесплатном первом посещении в году не слышал, а первое посещение да, не проверялось и не проверяется.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:45

ingtrans в прошлом году по одной из карты Аваля ( престиж ) было три посещения и везде плюс по гостю, т.е. я её откатал по максимум, а оборота у меня было 0 грв за весь год
forward1987
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:54

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Вроде как с этого года должно обнулится, и в первое посещение пускать должны всех

О бесплатном первом посещении в году не слышал, а первое посещение да, не проверялось и не проверяется.

Не проверялось точно, в этом году еще не проверял ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:55

Re: Лаунж Кей

  forward1987 написав:ingtrans в прошлом году по одной из карты Аваля ( престиж ) было три посещения и везде плюс по гостю, т.е. я её откатал по максимум, а оборота у меня было 0 грв за весь год

Если хотя бы 2 из этих 3 посещений было после начала августа, то, скорее всего, проверки по тратам не было. Но я бы уточнил в банке на всякий случай, а то условия могут меняться.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:00

Re: Лаунж Кей

Зображення
вот статистика карта Аваль Платинум ( пакет престиж)
forward1987
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:01

Re: Лаунж Кей

  forward1987 написав:вот статистика карта Аваль Платинум ( пакет престиж)

При таком раскладе бесплатных посещений траты, похоже, не проверялись.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:07

  ingtrans написав:
  forward1987 написав:вот статистика карта Аваль Платинум ( пакет престиж)

При таком раскладе бесплатных посещений траты, похоже, не проверялись.

У аваля какие то тоже особые условия с лаунж кей
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