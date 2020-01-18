Что в Вашем понимании пользовался? И зачем для этого отзывы? Я оплачивал перелет и гостиницу инфинити - другой страховки на себя и супругу не имел. Считаю что я воспользовался, но страхового случая не имел. И так у многих. Многократно читал на туристических форумах отзывы тех же немцев - мол я брал авто без страховки потому, что моя страховка от Визы покрывает риски повреждения арендованного авто и ущерб третьим лицам. Но страховых случаев тоже не было. Но это общеизвестно, что Виза страхует своих клиентов при оплате от 50% расходов их премиальными картами. Это реально работающая программа. Вы это хотите узнать?
Просто не могу понять, что Вы хотите именно от отзывов. Ведь кроме того что сами страховые случаи случаются не так часто, тут еще должна быть соблюдены ряд условий по оплате именно премиум-картами Виза. Плюс ко всему ведь и каждый случай индивидуален. И точно так он скорее всего больше никогда не произойдет.
Но если у Вас есть именно вопросы конкретно по страхованию от Визы - в Украине работает телеграм-бот от Визы с поддержкой владельцев премиум-карт - и там работают довольно толковые сотрудники. Даже если не знают ответ на вопрос - берут паузу - уточняют информацию и через время присылают Вам ответ. Только вопросы надо им задавать конкретные
Кроме того если у вас есть Виза премиум-сегмента вы можете перейти по адресу