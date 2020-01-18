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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:21

  Alexey_k9 написав:Извините за немного оффтоп, но кто-нить пользовался туристической страховкой, которую VISA предоставляет по премиальным картам (Именно VISA, а не банк)?
Не могу найти отзывов вообще, хотя условия вроде очень неплохие.

Еще у VISA защита покупок есть, но тоже не могу найти отзывов.

Что в Вашем понимании пользовался? И зачем для этого отзывы? Я оплачивал перелет и гостиницу инфинити - другой страховки на себя и супругу не имел. Считаю что я воспользовался, но страхового случая не имел. И так у многих. Многократно читал на туристических форумах отзывы тех же немцев - мол я брал авто без страховки потому, что моя страховка от Визы покрывает риски повреждения арендованного авто и ущерб третьим лицам. Но страховых случаев тоже не было. Но это общеизвестно, что Виза страхует своих клиентов при оплате от 50% расходов их премиальными картами. Это реально работающая программа. Вы это хотите узнать?
Просто не могу понять, что Вы хотите именно от отзывов. Ведь кроме того что сами страховые случаи случаются не так часто, тут еще должна быть соблюдены ряд условий по оплате именно премиум-картами Виза. Плюс ко всему ведь и каждый случай индивидуален. И точно так он скорее всего больше никогда не произойдет.

Но если у Вас есть именно вопросы конкретно по страхованию от Визы - в Украине работает телеграм-бот от Визы с поддержкой владельцев премиум-карт - и там работают довольно толковые сотрудники. Даже если не знают ответ на вопрос - берут паузу - уточняют информацию и через время присылают Вам ответ. Только вопросы надо им задавать конкретные :wink:
Кроме того если у вас есть Виза премиум-сегмента вы можете перейти по адресу https://cardholderbenefitsonline.com/ - ввести ее данные и если на карту распространяются льготы - Вы получите ссылки на документы по страховке (включая сертификат страхования, в который можно ввести данные, распечатать и даже подать в качестве документов о страховании для получения визы) и по другим льготам на которые вы имеет право (продление гарантии на оплаченные картой покупки и т.п.).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:18

Re: Лаунж Кей

  Flamingo написав:Что в Вашем понимании пользовался? И зачем для этого отзывы? Я оплачивал перелет и гостиницу инфинити - другой страховки на себя и супругу не имел. Считаю что я воспользовался, но страхового случая не имел. И так у многих.

Думаю, что имелись в виду именно отзывы о взаимодействии с СК в случае наступления страхового случая. Сам факт наличия страховки - это одно, но в отношении СК обычно интересует, как на практике работает эта страховка, когда наступает страховой случай. Лично меня удивляют случайные отзывы о страховых в духе "отличная страховая, быстро оформили, хороший персонал, страховых случаев не имел".
ingtrans
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