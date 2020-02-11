Alexey_k9 написав:Извините за немного оффтоп, но кто-нить пользовался туристической страховкой, которую VISA предоставляет по премиальным картам (Именно VISA, а не банк)? Не могу найти отзывов вообще, хотя условия вроде очень неплохие.
Еще у VISA защита покупок есть, но тоже не могу найти отзывов.
Что в Вашем понимании пользовался? И зачем для этого отзывы? Я оплачивал перелет и гостиницу инфинити - другой страховки на себя и супругу не имел. Считаю что я воспользовался, но страхового случая не имел. И так у многих. Многократно читал на туристических форумах отзывы тех же немцев - мол я брал авто без страховки потому, что моя страховка от Визы покрывает риски повреждения арендованного авто и ущерб третьим лицам. Но страховых случаев тоже не было. Но это общеизвестно, что Виза страхует своих клиентов при оплате от 50% расходов их премиальными картами. Это реально работающая программа. Вы это хотите узнать? Просто не могу понять, что Вы хотите именно от отзывов. Ведь кроме того что сами страховые случаи случаются не так часто, тут еще должна быть соблюдены ряд условий по оплате именно премиум-картами Виза. Плюс ко всему ведь и каждый случай индивидуален. И точно так он скорее всего больше никогда не произойдет.
Но если у Вас есть именно вопросы конкретно по страхованию от Визы - в Украине работает телеграм-бот от Визы с поддержкой владельцев премиум-карт - и там работают довольно толковые сотрудники. Даже если не знают ответ на вопрос - берут паузу - уточняют информацию и через время присылают Вам ответ. Только вопросы надо им задавать конкретные Кроме того если у вас есть Виза премиум-сегмента вы можете перейти по адресу https://cardholderbenefitsonline.com/ - ввести ее данные и если на карту распространяются льготы - Вы получите ссылки на документы по страховке (включая сертификат страхования, в который можно ввести данные, распечатать и даже подать в качестве документов о страховании для получения визы) и по другим льготам на которые вы имеет право (продление гарантии на оплаченные картой покупки и т.п.).
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Flamingo написав:Что в Вашем понимании пользовался? И зачем для этого отзывы? Я оплачивал перелет и гостиницу инфинити - другой страховки на себя и супругу не имел. Считаю что я воспользовался, но страхового случая не имел. И так у многих.
Думаю, что имелись в виду именно отзывы о взаимодействии с СК в случае наступления страхового случая. Сам факт наличия страховки - это одно, но в отношении СК обычно интересует, как на практике работает эта страховка, когда наступает страховой случай. Лично меня удивляют случайные отзывы о страховых в духе "отличная страховая, быстро оформили, хороший персонал, страховых случаев не имел".
UPD.
Flamingo написав:Но это общеизвестно, что Виза страхует своих клиентов при оплате от 50% расходов их премиальными картами.
Мне казалось, что такое требование я видел в "Условиях страхования", но сейчас поверхностно посмотрел и не нашел. Есть такое:
Цей Договір страхування покриває усі Подорожі протягом Періоду страхування за умови, що вони відповідають усім наступним умовам: 1. Або вартість подорожі Держателя картки, або попередньо заброньованого проживання сплачені карткою Держателя Visa Infinite;
По аренде автомобиля указано четко:
Вартість Оренди автомобіля має бути повністю (на 100%) сплачена застрахованою карткою.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans написав:Думаю, что имелись в виду именно отзывы о взаимодействии с СК в случае наступления страхового случая. Сам факт наличия страховки - это одно, но в отношении СК обычно интересует, как на практике работает эта страховка, когда наступает страховой случай. Лично меня удивляют случайные отзывы о
Именно так.. Хотел бы быть хоть немного уверенным, что страховка сработает.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9 делюсь опытом Без проблем получилось пройти вдвоём. Я по железной карте, супруга по qr коду который в приложении LC и сгенерирован от второй карты (visa infinite).
Также знакомые прошли по QR коды от карт пакет Престиж ( Аваль) никаких трат по картам небыло в течении полугода, никаких лишних платежей не сняло. Пакет престиж после этого закрыл , но зареганные учётки в приложении лаунджкея так и остались. Как вы думаете могу ли я остатки проходов откатать через приложение? Или же не пройдёт ?
ingtrans написав:Думаю, что имелись в виду именно отзывы о взаимодействии с СК в случае наступления страхового случая. Сам факт наличия страховки - это одно, но в отношении СК обычно интересует, как на практике работает эта страховка, когда наступает страховой случай. Лично меня удивляют случайные отзывы о
Именно так.. Хотел бы быть хоть немного уверенным, что страховка сработает.
В групі монобанка в фейсбуці пару місяців тому бачив відгук чоловіка який пошкодив авто. Запит подавав через підтримку монобанка. Страховку виплатили через кілька днів. Так само бачив там пост про затримку літака. Також було повернення коштів від Візи.
Sain_повернувся написав:В групі монобанка в фейсбуці пару місяців тому бачив відгук чоловіка який пошкодив авто. Запит подавав через підтримку монобанка. Страховку виплатили через кілька днів. Так само бачив там пост про затримку літака. Також було повернення коштів від Візи.
Кстати, нужно учитывать, что по страховке от Visa есть франшиза. По медицинским расходам это 100 долларов, а по повреждения автомобиля - 250 долларов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
forward1987 написав:так кто то пользовался лаунджкеем после закрытия самой карты в банке? продолжает работать или будет выдавать ошибку?
Не сталкивался, не знаю. Знаю только, что посещения залов Loungekey обрабатываются и отображаются в истории посещений не мгновенно, поэтому могу только с некоторой вероятностью предположить, что проверка валидности карты в момент входа не проводится и в зал могут и пустить, а вот что будет дальше - понятия не имею, поскольку на каком-то этапе должна пройти проверка, которая покажет, что карта не валидна Лично я бы не пробовал проходить.
Son of Sun написав:А как обойдете ситуацию с предварительным оборотом по карте?
IMPRINTER написав:предварительный оборот по карте обеспечивает бесплатность услуги, а не право на ее получение. На факт входа это не влияет .. это влияет спишут с вас потом за посещение деньги или нет.
+1. К тому же, судя по всему, в пакете Престиж включены проходы без требования по тратам, так что с тратами в принципе проблем быть не должно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка