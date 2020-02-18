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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 36373839 Додано: Сер 12 лют, 2020 18:33 ingtrans



это кто такое сказал что там нет требований по тратам? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36911 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5859 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 18:51 forward1987 сказал:

forward1987 написав: Также знакомые прошли по QR коды от карт пакет Престиж ( Аваль) никаких трат по картам небыло в течении полугода, никаких лишних платежей не сняло.

Также знакомые прошли по QR коды от карт пакет Престиж ( Аваль) никаких трат по картам небыло в течении полугода, никаких лишних платежей не сняло. сказал: https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank

https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка ingtrans

Повідомлень: 665 З нами з: 31.07.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 19:19 ingtrans написав: forward1987 сказал:

forward1987 написав: Также знакомые прошли по QR коды от карт пакет Престиж ( Аваль) никаких трат по картам небыло в течении полугода, никаких лишних платежей не сняло.

Также знакомые прошли по QR коды от карт пакет Престиж ( Аваль) никаких трат по картам небыло в течении полугода, никаких лишних платежей не сняло. сказал:



по картам Аваля и Моно - это официально, что нету требований по оборотам. по картам Аваля и Моно - это официально, что нету требований по оборотам. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36911 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5859 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 19:27 Re: Лаунж Кей IMPRINTER написав: по картам Аваля и Моно - это официально, что нету требований по оборотам. по картам Аваля и Моно - это официально, что нету требований по оборотам.

Ну так говорим именно о пакете Престиж, поэтому проблем с тратами не будет. Ну так говорим именно о пакете Престиж, поэтому проблем с тратами не будет. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank

https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка ingtrans

Повідомлень: 665 З нами з: 31.07.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 10:04 З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів

в міжнародних аеропортах

за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)

але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн. SL5 Повідомлень: 11 З нами з: 16.05.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:21 SL5 написав: З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів

в міжнародних аеропортах

за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)

але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн. З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залівв міжнародних аеропортахза програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.



Это где указано?



у Эксима нет карт такого класса в официальной линейке и они не участвуют в программе Эксим-бонус. Это где указано?у Эксима нет карт такого класса в официальной линейке и они не участвуют в программе Эксим-бонус. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36911 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5859 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:28 Re: Лаунж Кей IMPRINTER написав: у Эксима нет карт такого класса у Эксима нет карт такого класса

Так речь же об Авале, а не об Эксиме. Так речь же об Авале, а не об Эксиме. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank

https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка ingtrans

Повідомлень: 665 З нами з: 31.07.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:29 ingtrans написав: IMPRINTER написав: у Эксима нет карт такого класса у Эксима нет карт такого класса

Так речь же об Авале, а не об Эксиме. Так речь же об Авале, а не об Эксиме.



сорри ) сорри ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36911 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5859 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 19:00 про такое не слышала ann_manoff

Повідомлень: 7 З нами з: 03.02.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 23:16 SL5 написав: З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів

в міжнародних аеропортах

за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)

але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн. З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залівв міжнародних аеропортахза програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.

Прочитал - не понял... это 10к надо для того что бы одному пройти или если и жену с детями проводить?

Если 10к на всех - отличный вариант для тех кому надо детей водить... тумбочек что все-равно для абреки в 0 грн надо 15к оборот делать. Прочитал - не понял... это 10к надо для того что бы одному пройти или если и жену с детями проводить?Если 10к на всех - отличный вариант для тех кому надо детей водить... тумбочек что все-равно для абреки в 0 грн надо 15к оборот делать. maxim2014 Повідомлень: 1621 З нами з: 19.09.14 Подякував: 156 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 36373839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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