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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:33

ingtrans

это кто такое сказал что там нет требований по тратам?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:51

forward1987 сказал:
  forward1987 написав:Также знакомые прошли по QR коды от карт пакет Престиж ( Аваль) никаких трат по картам небыло в течении полугода, никаких лишних платежей не сняло.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:19

  ingtrans написав:forward1987 сказал:
  forward1987 написав:Также знакомые прошли по QR коды от карт пакет Престиж ( Аваль) никаких трат по картам небыло в течении полугода, никаких лишних платежей не сняло.


по картам Аваля и Моно - это официально, что нету требований по оборотам.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:27

Re: Лаунж Кей

  IMPRINTER написав:по картам Аваля и Моно - это официально, что нету требований по оборотам.

Ну так говорим именно о пакете Престиж, поэтому проблем с тратами не будет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:04

З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів
в міжнародних аеропортах
за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)
але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.
SL5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:21

  SL5 написав:З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів
в міжнародних аеропортах
за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)
але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.


Это где указано?

у Эксима нет карт такого класса в официальной линейке и они не участвуют в программе Эксим-бонус.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:28

Re: Лаунж Кей

  IMPRINTER написав:у Эксима нет карт такого класса

Так речь же об Авале, а не об Эксиме.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:29

  ingtrans написав:
  IMPRINTER написав:у Эксима нет карт такого класса

Так речь же об Авале, а не об Эксиме.


сорри )
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про такое не слышала
ann_manoff
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:16

  SL5 написав:З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів
в міжнародних аеропортах
за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)
але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.

Прочитал - не понял... это 10к надо для того что бы одному пройти или если и жену с детями проводить?
Если 10к на всех - отличный вариант для тех кому надо детей водить... тумбочек что все-равно для абреки в 0 грн надо 15к оборот делать.
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