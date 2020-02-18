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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:33
ingtrans
это кто такое сказал что там нет требований по тратам?
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:51
forward1987
сказал:
forward1987 написав:
Также знакомые прошли по QR коды от карт пакет Престиж ( Аваль) никаких трат по картам небыло в течении полугода, никаких лишних платежей не сняло.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:19
ingtrans написав:forward1987
сказал:
forward1987 написав:
Также знакомые прошли по QR коды от карт пакет Престиж ( Аваль) никаких трат по картам небыло в течении полугода, никаких лишних платежей не сняло.
по картам Аваля и Моно - это официально, что нету требований по оборотам.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:27
IMPRINTER написав:
по картам Аваля и Моно - это официально, что нету требований по оборотам.
Ну так говорим именно о пакете Престиж, поэтому проблем с тратами не будет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: Чет 13 лют, 2020 10:04
З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів
в міжнародних аеропортах
за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)
але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.
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SL5
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:21
SL5 написав:
З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів
в міжнародних аеропортах
за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)
але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.
Это где указано?
у Эксима нет карт такого класса в официальной линейке и они не участвуют в программе Эксим-бонус.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:28
IMPRINTER написав:
у Эксима нет карт такого класса
Так речь же об Авале, а не об Эксиме.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:29
ingtrans написав: IMPRINTER написав:
у Эксима нет карт такого класса
Так речь же об Авале, а не об Эксиме.
сорри )
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:00
про такое не слышала
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Додано: Вів 18 лют, 2020 23:16
SL5 написав:
З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів
в міжнародних аеропортах
за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)
але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.
Прочитал - не понял... это 10к надо для того что бы одному пройти или если и жену с детями проводить?
Если 10к на всех - отличный вариант для тех кому надо детей водить... тумбочек что все-равно для абреки в 0 грн надо 15к оборот делать.
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