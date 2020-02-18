maxim2014 написав:SL5 написав:З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів
в міжнародних аеропортах
за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)
але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.
Прочитал - не понял... это 10к надо для того что бы одному пройти или если и жену с детями проводить?
Если 10к на всех - отличный вариант для тех кому надо детей водить... тумбочек что все-равно для абреки в 0 грн надо 15к оборот делать.
Чтобы самому пройти, за жену с детьми прийдется платить по 27 евро с человека