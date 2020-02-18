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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 07:25

  maxim2014 написав:
  SL5 написав:З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів
в міжнародних аеропортах
за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)
але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.

Прочитал - не понял... это 10к надо для того что бы одному пройти или если и жену с детями проводить?
Если 10к на всех - отличный вариант для тех кому надо детей водить... тумбочек что все-равно для абреки в 0 грн надо 15к оборот делать.

Чтобы самому пройти, за жену с детьми прийдется платить по 27 евро с человека
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 07:39

Re: Лаунж Кей

  Stringer написав:Чтобы самому пройти, за жену с детьми прийдется платить по 27 евро с человека

Не уверен. Раньше у Аваля были особые условия посещения залов Loungekey и в пакет входили визиты с гостями. Сейчас, судя из описания, в пакет тоже входят 10 посещений с гостями, т.е. 1 посещение с женой и ребенком - это 3 посещения из 10.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:34

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Чтобы самому пройти, за жену с детьми прийдется платить по 27 евро с человека

Не уверен. Раньше у Аваля были особые условия посещения залов Loungekey и в пакет входили визиты с гостями. Сейчас, судя из описания, в пакет тоже входят 10 посещений с гостями, т.е. 1 посещение с женой и ребенком - это 3 посещения из 10.

Да, судя по описанию - именно так и есть. Собственно это и предоставляет огромный интерес. Не понятно только что с условиями трат... если 10 к не зависимо от количество посещений - то можно считать что их нет. Вряд-ли есть люди кто берут этот пакет что бы платить 650 грн каждый месяц :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:41

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Чтобы самому пройти, за жену с детьми прийдется платить по 27 евро с человека

Не уверен. Раньше у Аваля были особые условия посещения залов Loungekey и в пакет входили визиты с гостями. Сейчас, судя из описания, в пакет тоже входят 10 посещений с гостями, т.е. 1 посещение с женой и ребенком - это 3 посещения из 10.

Возможно конкретно у аваля и по иному, а по картам эксима и альфы придётся платить
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01

Re: Лаунж Кей

Конечно у Аваля по другому. В этом и есть их фишка
maxim2014
 
Повідомлень: 1623
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:22

  maxim2014 написав:Конечно у Аваля по другому. В этом и есть их фишка

Странно, быть в чем то уверенным, и одновременно об этом спрашивать ;-)
Stringer
 
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