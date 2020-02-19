|
|
|
Лаунж Кей
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 лют, 2020 07:25
maxim2014 написав: SL5 написав:
З 20 січня 2020 карти в пакеті Prestige перевели в категорію Signature і тепер Відвідування Бізнес-залів
в міжнародних аеропортах
за програмою Lounge Key* Безкоштовно 10 візитів на рік з карткою Visa Signature (в тому числі з гостями)
але * За умови розрахунків карткою в торговельній мережі та/або Інтернет за 30+10 днів до вильоту (день вильоту та 10 днів до нього не враховуються) на загальну суму від 10 000 грн.
Прочитал - не понял... это 10к надо для того что бы одному пройти или если и жену с детями проводить?
Если 10к на всех - отличный вариант для тех кому надо детей водить... тумбочек что все-равно для абреки в 0 грн надо 15к оборот делать.
Чтобы самому пройти, за жену с детьми прийдется платить по 27 евро с человека
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10578
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 лют, 2020 07:39
Stringer написав:
Чтобы самому пройти, за жену с детьми прийдется платить по 27 евро с человека
Не уверен. Раньше у Аваля были особые условия посещения залов Loungekey и в пакет входили визиты с гостями. Сейчас, судя из описания, в пакет тоже входят 10 посещений с гостями, т.е. 1 посещение с женой и ребенком - это 3 посещения из 10.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 669
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:34
ingtrans написав: Stringer написав:
Чтобы самому пройти, за жену с детьми прийдется платить по 27 евро с человека
Не уверен. Раньше у Аваля были особые условия посещения залов Loungekey и в пакет входили визиты с гостями. Сейчас, судя из описания, в пакет тоже входят 10 посещений с гостями, т.е. 1 посещение с женой и ребенком - это 3 посещения из 10.
Да, судя по описанию - именно так и есть. Собственно это и предоставляет огромный интерес. Не понятно только что с условиями трат... если 10 к не зависимо от количество посещений - то можно считать что их нет. Вряд-ли есть люди кто берут этот пакет что бы платить 650 грн каждый месяц
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:41
ingtrans написав: Stringer написав:
Чтобы самому пройти, за жену с детьми прийдется платить по 27 евро с человека
Не уверен. Раньше у Аваля были особые условия посещения залов Loungekey и в пакет входили визиты с гостями. Сейчас, судя из описания, в пакет тоже входят 10 посещений с гостями, т.е. 1 посещение с женой и ребенком - это 3 посещения из 10.
Возможно конкретно у аваля и по иному, а по картам эксима и альфы придётся платить
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10578
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01
Конечно у Аваля по другому. В этом и есть их фишка
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:22
maxim2014 написав:
Конечно у Аваля по другому. В этом и есть их фишка
Странно это - быть в чем то уверенным и одновременно об этом спрашивать
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10578
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:51
Stringer написав: maxim2014 написав:
Конечно у Аваля по другому. В этом и есть их фишка
Странно это - быть в чем то уверенным и одновременно об этом спрашивать
Мой вопрос был о другом... то что гости могут ходить бесплатно - это факт. А вот нужно ли на каждого гостя траты или достаточно 10к на всех - это уже совсем другой вопрос.
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:55
maxim2014 написав:
А вот нужно ли на каждого гостя траты или достаточно 10к на всех - это уже совсем другой вопрос.
Обычно траты требуются по карте, а не за каждого посетителя. Как у Аваля не знаю, но о необходимости трат за каждого посетителя в принципе никогда не слышал.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 669
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:02
Ключевое слово «обычно». Но ведь в этом плане Аваль немного не обычный
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|