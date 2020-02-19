Додано: Сер 19 лют, 2020 17:33

maxim2014 написав: А вот нужно ли на каждого гостя траты или достаточно 10к на всех - это уже совсем другой вопрос. А вот нужно ли на каждого гостя траты или достаточно 10к на всех - это уже совсем другой вопрос.

Я думаю не нужно. Объясню почему на примере. Буквально на той неделе была у меня в Стамбуле ночная пересадка с 6-ти часовым ожиданием. У меня Симина инфиня - 20К трат под нужный период подогнаны - поэтому иду в лаунж. На ресепшине мадам говорит о том, что у них посещение лвунжа максимум 3 часа. Я спрашиваю если я через три часа выйду и опять оформлю новое посещение - ее это устроит? Она отвечает, что чтобы я не выходил потом - она сейчас сразу два посещения прокатает - и я могу шесть часов никуда не выходить. Естественно для этих двух посещений подряд достаточно было только одной траты в 20К. Думаю с проведением еще и 2 гостей по сигначуре - те же яйца вид в профиль - по сути это списание трех посещений подряд, для чего необходимо чтобы просто были траты по карте на 10к+ (а не 3*10к+) в период последних 40 минус самые последние 10 дней.