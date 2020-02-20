Flamingo
Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:04
Flamingo
Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 20 лют, 2020 08:59
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:49
Flamingo
а точно не будет попадалова с двойным входом? чтоб сиситема это не восприняла как проход двух человек, а не одного дважды. ? не возьмут ли потом плату за второго?
не прощели так сделать по разным картам для надежности . .у вас что одна инфиня ? )
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