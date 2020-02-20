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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 38394041 Додано: Сер 19 лют, 2020 18:04 Flamingo



Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили? «Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю» VLADPn

Повідомлень: 2478 З нами з: 04.02.12 Подякував: 199 раз. Подякували: 311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 08:59 VLADPn написав: Flamingo



Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили? Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили?

Да новый. IGA Lounge Да новый. IGA Lounge 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4026 З нами з: 20.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 852 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 19:49 Flamingo



а точно не будет попадалова с двойным входом? чтоб сиситема это не восприняла как проход двух человек, а не одного дважды. ? не возьмут ли потом плату за второго?

не прощели так сделать по разным картам для надежности . .у вас что одна инфиня ? ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36912 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5859 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 02:19 IMPRINTER написав: Flamingo



а точно не будет попадалова с двойным входом? чтоб сиситема это не восприняла как проход двух человек, а не одного дважды. ? не возьмут ли потом плату за второго?

не прощели так сделать по разным картам для надежности . .у вас что одна инфиня ? ) а точно не будет попадалова с двойным входом? чтоб сиситема это не восприняла как проход двух человек, а не одного дважды. ? не возьмут ли потом плату за второго?не прощели так сделать по разным картам для надежности . .у вас что одна инфиня ? )

Нет - попадалова не будет. Я так уже делал в Дохе в октябре. Провелось как два прохода одного человека. В принципе и в Стамбуле я был 8го - по приложению два прохода прошли, а оплату не сняли. Ведь они кроме карты еще и билет сканируют входящего. И в их шайтан-машинке, где они карту проводят (или ней же сканируют кю-ар код) расписываюсь как бы я только за себя. Ну а для другой инфини надо еще 20к обеспечивать в нужные даты, а по условиям вопроса как раз надо было одну трату в 10К Нет - попадалова не будет. Я так уже делал в Дохе в октябре. Провелось как два прохода одного человека. В принципе и в Стамбуле я был 8го - по приложению два прохода прошли, а оплату не сняли. Ведь они кроме карты еще и билет сканируют входящего. И в их шайтан-машинке, где они карту проводят (или ней же сканируют кю-ар код) расписываюсь как бы я только за себя. Ну а для другой инфини надо еще 20к обеспечивать в нужные даты, а по условиям вопроса как раз надо было одну трату в 10К 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4026 З нами з: 20.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 38394041 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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