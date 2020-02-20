Flamingo
Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили?
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:04
Flamingo
Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 20 лют, 2020 08:59
Мои рефералки:
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:49
Flamingo
а точно не будет попадалова с двойным входом? чтоб сиситема это не восприняла как проход двух человек, а не одного дважды. ? не возьмут ли потом плату за второго?
не прощели так сделать по разным картам для надежности . .у вас что одна инфиня ? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 21 лют, 2020 02:19
Нет - попадалова не будет. Я так уже делал в Дохе в октябре. Провелось как два прохода одного человека. В принципе и в Стамбуле я был 8го - по приложению два прохода прошли, а оплату не сняли. Ведь они кроме карты еще и билет сканируют входящего. И в их шайтан-машинке, где они карту проводят (или ней же сканируют кю-ар код) расписываюсь как бы я только за себя. Ну а для другой инфини надо еще 20к обеспечивать в нужные даты, а по условиям вопроса как раз надо было одну трату в 10К
Мои рефералки:
|